카리나 ‘빨간 점퍼 논란’ 1년 만에…이번엔 ‘파란 옷·렌즈’

카리나 인스타그램

1년 전 빨간 점퍼를 입어 화제가 된 카리나 인스타그램

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[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 카리나가 과거 논란이 된 빨간 점퍼 게시물의 처리 결과는? 삭제 유지

걸그룹 에스파 멤버 카리나가 지방선거를 하루 앞두고 공개한 사회관계망서비스(SNS) 사진으로 다시 화제의 중심에 섰다.카리나는 지난 2일 자신의 SNS에 “이렇게 뛰어오면 어떻게 도망갈 건지 MBTI랑 알려줘”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 카리나는 선명한 파란색 민소매 상의와 파란색 렌즈를 착용한 채 포즈를 취하고 있다. 번 헤어스타일과 체크무늬 스커트를 매치한 스타일링도 눈길을 끌었다.문제는 게시 시점이었다. 6·3 지방선거를 하루 앞두고 사진이 공개되면서 일부 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 지난해 있었던 이른바 ‘빨간 점퍼 논란’이 다시 언급됐다.앞서 카리나는 지난해 대통령선거 기간 붉은색 점퍼를 입고 숫자 ‘2’가 적힌 사진을 SNS에 올렸다가 정치적 의미가 담긴 것 아니냐는 해석이 확산되며 논란에 휩싸인 바 있다. 당시 정치권 인사들까지 해당 게시물을 언급하면서 논란이 커졌고, 카리나는 결국 게시물을 삭제했다.이번에도 온라인에서는 다양한 반응이 나왔다. 선거를 앞둔 시점에 오해를 부를 수 있다는 의견이 있는 반면, 특정 색상에 정치적 의미를 과도하게 부여하는 것 아니냐는 반응도 이어졌다.온라인뉴스부