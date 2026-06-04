기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

카리나 ‘빨간 점퍼 논란’ 1년 만에…이번엔 ‘파란 옷·렌즈’

입력 :2026-06-04 07:39:21
수정 :2026-06-04 07:40:25
카리나 인스타그램
카리나 인스타그램


1년 전 빨간 점퍼를 입어 화제가 된 카리나 인스타그램
1년 전 빨간 점퍼를 입어 화제가 된 카리나 인스타그램


걸그룹 에스파 멤버 카리나가 지방선거를 하루 앞두고 공개한 사회관계망서비스(SNS) 사진으로 다시 화제의 중심에 섰다.

카리나는 지난 2일 자신의 SNS에 “이렇게 뛰어오면 어떻게 도망갈 건지 MBTI랑 알려줘”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 카리나는 선명한 파란색 민소매 상의와 파란색 렌즈를 착용한 채 포즈를 취하고 있다. 번 헤어스타일과 체크무늬 스커트를 매치한 스타일링도 눈길을 끌었다.

문제는 게시 시점이었다. 6·3 지방선거를 하루 앞두고 사진이 공개되면서 일부 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 지난해 있었던 이른바 ‘빨간 점퍼 논란’이 다시 언급됐다.

앞서 카리나는 지난해 대통령선거 기간 붉은색 점퍼를 입고 숫자 ‘2’가 적힌 사진을 SNS에 올렸다가 정치적 의미가 담긴 것 아니냐는 해석이 확산되며 논란에 휩싸인 바 있다. 당시 정치권 인사들까지 해당 게시물을 언급하면서 논란이 커졌고, 카리나는 결국 게시물을 삭제했다.

이번에도 온라인에서는 다양한 반응이 나왔다. 선거를 앞둔 시점에 오해를 부를 수 있다는 의견이 있는 반면, 특정 색상에 정치적 의미를 과도하게 부여하는 것 아니냐는 반응도 이어졌다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
카리나가 과거 논란이 된 빨간 점퍼 게시물의 처리 결과는?
인기기사
‘마릴린 먼로 탄생 100주년’ 축하하는 스타들
‘박성광♥’ 이솔이, ‘군살 제로’ 비키니 자태
뉴욕 수놓은 별들의 축제 ‘고담 텔레비전 어워즈’
“첫 키스신 상대 하지원 좋아해 실제로 고백했다”…男배우 ‘깜짝 고백’

“첫 키스신 상대 하지원 좋아해 실제로 고백했다”…男배우 ‘깜짝 고백’
10㎏ 빠졌는데…“가슴이 껍질만 남아” 충격 부작용 토로

10㎏ 빠졌는데…“가슴이 껍질만 남아” 충격 부작용 토로
한다감, ‘47세 임신’ 비법 공개…“남편과 ‘이것’ 즐겨”

한다감, ‘47세 임신’ 비법 공개…“남편과 ‘이것’ 즐겨”
女화장실에 가발 쓰고 가슴 보형물 한 ‘여장남자’… 도촬하려 6시간 들락날락

女화장실에 가발 쓰고 가슴 보형물 한 ‘여장남자’… 도촬하려 6시간 들락날락
진태현♥박시은, 둘째 딸 공개…‘닮은꼴 미모’ 깜짝

진태현♥박시은, 둘째 딸 공개…‘닮은꼴 미모’ 깜짝
선거 전날인데…시청 전광판에 “시장님 당선 축하드립니다” 논란

선거 전날인데…시청 전광판에 “시장님 당선 축하드립니다” 논란
‘구더기 속 아내 방치’ 징역 30년…남편 ‘무표정’ 태도에 유족 달려들기도

‘구더기 속 아내 방치’ 징역 30년…남편 ‘무표정’ 태도에 유족 달려들기도
“이제 곧 셋째 맘 된다니”…성유리 글에 팬들 깜짝

“이제 곧 셋째 맘 된다니”…성유리 글에 팬들 깜짝
‘전한길 지원’ 김현태…투표소 가도 ‘김현태’ 못 찍는다

‘전한길 지원’ 김현태…투표소 가도 ‘김현태’ 못 찍는다
인기 클릭
Weekly Best

  1. 홍현희, 처음 본 시민에 70만원 헤드폰·순금까지 선물…이유 있었다

    홍현희, 처음 본 시민에 70만원 헤드폰·순금까지 선물…이유 있었다

  2. ‘하이닉스 투자 대박’ 전원주 “억울해…왜 이렇게 살았나” 심경 토로

    ‘하이닉스 투자 대박’ 전원주 “억울해…왜 이렇게 살았나” 심경 토로

  3. ‘식객’ 허영만, 걸그룹 멤버들과 식사 중 분노 “버릇 없다”

    ‘식객’ 허영만, 걸그룹 멤버들과 식사 중 분노 “버릇 없다”

  4. 30년 전 길거리 인터뷰한 여고생…알고 보니 ‘이효리’였다

    30년 전 길거리 인터뷰한 여고생…알고 보니 ‘이효리’였다

  5. 유병재, 수술 후 50㎏대 됐다… 몰라보게 수척해진 안타까운 근황

    유병재, 수술 후 50㎏대 됐다… 몰라보게 수척해진 안타까운 근황
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘마릴린 먼로 탄생 100주년’ 축하하는 스타들

‘마릴린 먼로 탄생 100주년’ 축하하는 스타들

20세기 대중문화의 가장 위대한 아이콘, 마릴린 먼로의 탄생 100주년을 축하하기 위해 할리우드의 별들이 한자리에 모였다.1일(현지시간
뉴욕 수놓은 별들의 축제 ‘고담 텔레비전 어워즈’

뉴욕 수놓은 별들의 축제 ‘고담 텔레비전 어워즈’

1일(현지시간) 미국 뉴욕의 치프리아니 월스트리트에서 열린 ‘제3회 고담 텔레비전 어워즈’에는 글로벌 콘텐츠 시장을 이끄는 영화배우,