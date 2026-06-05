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광희, 방송에서 안 보이더니…“물건 팔고 있다” 근황 공개

입력 :2026-06-05 10:59:23
수정 :2026-06-05 10:59:23
방송인 광희 인스타그램
방송인 광희 인스타그램


방송인 광희가 근황을 전했다.

지난 3일 유튜브 채널 ‘할명수’에는 ‘친구는 없고요! 그냥 같이 포상휴가 가고 싶습니다’라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에서는 박명수가 제작진으로부터 포상 휴가 제안을 받는 모습이 그려졌다.

제작진은 박명수에게 휴가를 보내주겠다면서도 ‘할명수’에 출연했던 게스트 중 한 명과 동행해야 한다는 조건을 내걸었다. 이에 박명수는 “그게 무슨 휴가냐. 결국 여행 콘텐츠 아니냐”며 불만을 표출해 웃음을 자아냈다.

이후 박명수는 평소 친분이 있는 광희에게 즉석 전화를 걸었다. 광희는 통화 연결음이 울리자마자 전화를 받았다. 이에 그는 “진경 누나가 전화는 무조건 바로 받아야 일이 들어온다고 했다”며 너스레를 떨어 현장을 폭소케 했다.

최근 근황을 묻는 질문에 광희는 “감사하게도 요즘 일이 많이 늘었다”며 바쁜 일상을 전했다. 박명수가 “요즘 가장 주력으로 하는 일이 뭐냐”고 묻자 그는 망설임 없이 “물건 파는 일이다. 커머스를 열심히 하고 있다”고 답해 웃음을 안겼다.

이에 박명수는 “네가 잘하니까 계속 찾는 것 아니겠냐. 뭐라도 팔아야 한다”며 광희를 격려했다.

광희는 최근 다양한 브랜드 제품을 할인된 가격에 소개하는 커머스 웹예능 ‘할인광’을 진행하며 소비자들과 업계의 뜨거운 관심을 받고 있다.

온라인뉴스부
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