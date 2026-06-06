기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

강남, 결국 촬영 중단…“수술실 들어갔다” 대체 무슨 일

입력 :2026-06-06 12:08:23
수정 :2026-06-06 12:08:23
방송인 강남이 허리디스크 파열로 인해 진행 중인 촬영 일정을 중단하고 병원 시술을 받은 사실이 알려져 걱정을 샀다. 유튜브 ‘동네친구 강나미’ 캡처
방송인 강남이 허리디스크 파열로 인해 진행 중인 촬영 일정을 중단하고 병원 시술을 받은 사실이 알려져 걱정을 샀다. 유튜브 ‘동네친구 강나미’ 캡처


방송인 강남이 허리디스크 파열로 인해 진행 중인 촬영 일정을 중단하고 병원 시술을 받은 사실이 알려져 걱정을 샀다.

4일 강남 유튜브 채널 ‘동네친구 강나미’에는 ‘결국 촬영 중단했습니다. 수술실까지 들어가게 된 사연’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 강남은 평소와 달리 차에서 제대로 내리지 못할 정도로 극심한 허리 통증을 호소하며 의료기관을 찾았다.

그는 “양말을 신고 있는데 갑자기 허리에서 이상을 느꼈다”며 “그 상태에서 러닝을 했다가 상태가 급격히 악화했다”고 말했다.

병원에서 정밀 검사를 진행한 결과 강남은 과거 치료하지 않고 방치했던 디스크가 다시 터지면서 생긴 물혹이 주변 신경을 심하게 압박하고 있다고 진단받았다.

강남은 주사 공포증이 심해 과거 디스크 문제가 생겼을 때도 아무런 치료를 받지 않고 도망쳤다고 전했다.

그는 영상에서 시술을 받는 도중에도 극심한 두려움에 맥박 측정기를 스스로 떼어내는 등 불안해하는 모습을 보였다.

다행히 의료진의 도움으로 주사 시술과 입원 치료를 무사히 마쳤다.

시술을 마친 강남은 아내인 전 스피드스케이팅 국가대표 이상화에게 연락해 자신의 상태를 알렸다.

방송인 강남이 허리디스크 파열로 인해 진행 중인 촬영 일정을 중단하고 병원 시술을 받은 사실이 알려져 걱정을 샀다. 유튜브 ‘동네친구 강나미’ 캡처
방송인 강남이 허리디스크 파열로 인해 진행 중인 촬영 일정을 중단하고 병원 시술을 받은 사실이 알려져 걱정을 샀다. 유튜브 ‘동네친구 강나미’ 캡처


강남은 의료진으로부터 “디스크 관리를 위해 향후 3개월 동안은 절대 러닝을 삼가야 한다”는 소견을 받았다.

강남은 영상 말미에 구독자들을 향해 “진짜 건강이 최고다”라며 평소 척추 건강 관리의 중요성을 거듭 강조했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
강남이 허리디스크 파열로 촬영을 중단한 이유는?
인기기사
임지연, 강렬함 벗고 싱그러운 ‘청순미’ 발산
‘마릴린 먼로 탄생 100주년’ 축하하는 스타들
‘박성광♥’ 이솔이, ‘군살 제로’ 비키니 자태
“구조 못해요” 죽은 줄 알았던 남편…장례의식 도중 살아 돌아왔다

“구조 못해요” 죽은 줄 알았던 남편…장례의식 도중 살아 돌아왔다
젠슨 황, 김선태 만났다?…홍대 식당서 포착된 뜻밖의 투샷

젠슨 황, 김선태 만났다?…홍대 식당서 포착된 뜻밖의 투샷
“남자 키 175㎝, 존재감 없어”…‘1억 3000만원’ 사지연장술로 8㎝ 늘린 美변호사

“남자 키 175㎝, 존재감 없어”…‘1억 3000만원’ 사지연장술로 8㎝ 늘린 美변호사
유재석 만난 젠슨 황…어깨 툭 치자 빵 터졌다

유재석 만난 젠슨 황…어깨 툭 치자 빵 터졌다
투표용지 4만장 남았는데…송파 투표소는 왜 바닥났나

투표용지 4만장 남았는데…송파 투표소는 왜 바닥났나
잠실7동 투표소서 이름·성별 적힌 대조전표 유출 신고

잠실7동 투표소서 이름·성별 적힌 대조전표 유출 신고
김규리 자택 강도, ‘서동주 스토커’였다…재판 중 또 유명인 노려

김규리 자택 강도, ‘서동주 스토커’였다…재판 중 또 유명인 노려
홍석천, 동성애 집단 마약 파티에 “내가 하지 말라고 했다” 경고

홍석천, 동성애 집단 마약 파티에 “내가 하지 말라고 했다” 경고
“술·담배도 했는데”…요양원 안 가는 90대들의 공통점 3가지

“술·담배도 했는데”…요양원 안 가는 90대들의 공통점 3가지
인기 클릭
Weekly Best

  1. 홍현희, 처음 본 시민에 70만원 헤드폰·순금까지 선물…이유 있었다

    홍현희, 처음 본 시민에 70만원 헤드폰·순금까지 선물…이유 있었다

  2. ‘하이닉스 투자 대박’ 전원주 “억울해…왜 이렇게 살았나” 심경 토로

    ‘하이닉스 투자 대박’ 전원주 “억울해…왜 이렇게 살았나” 심경 토로

  3. 박수홍♥김다예, 난임병원서 포착…“9명 남아있다”

    박수홍♥김다예, 난임병원서 포착…“9명 남아있다”

  4. ‘식객’ 허영만, 걸그룹 멤버들과 식사 중 분노 “버릇 없다”

    ‘식객’ 허영만, 걸그룹 멤버들과 식사 중 분노 “버릇 없다”

  5. ‘10살 나이차’ 한지민♥최정훈 결별설…숨길 수 없는 감정

    ‘10살 나이차’ 한지민♥최정훈 결별설…숨길 수 없는 감정
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘마릴린 먼로 탄생 100주년’ 축하하는 스타들

‘마릴린 먼로 탄생 100주년’ 축하하는 스타들

20세기 대중문화의 가장 위대한 아이콘, 마릴린 먼로의 탄생 100주년을 축하하기 위해 할리우드의 별들이 한자리에 모였다.1일(현지시간
뉴욕 수놓은 별들의 축제 ‘고담 텔레비전 어워즈’

뉴욕 수놓은 별들의 축제 ‘고담 텔레비전 어워즈’

1일(현지시간) 미국 뉴욕의 치프리아니 월스트리트에서 열린 ‘제3회 고담 텔레비전 어워즈’에는 글로벌 콘텐츠 시장을 이끄는 영화배우,