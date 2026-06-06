젠슨 황, 김선태 만났다?…홍대 식당서 포착된 뜻밖의 투샷

김선태 인스타그램

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 젠슨 황과 김선태가 함께 화면에 담긴 이유는? 우연한 상황 사전 계획

‘충주맨’으로 유명한 크리에이터 김선태가 엔비디아 최고경영자(CEO)인 젠슨 황과 뜻밖의 ‘투샷’을 공개해 화제를 모았다.김선태는 6일 자신의 인스타그램을 통해 네티즌이 올린 사진을 공유했다.공개된 사진에는 이날 서울 홍대의 한 식당을 찾은 젠슨 황의 모습이 담겼다. 특히 젠슨 황 뒤편에 설치된 TV에서는 김선태가 출연한 유튜브 영상이 재생되고 있어 눈길을 끌었다.우연히 한 화면에 젠슨 황과 김선태가 함께 담긴 셈이다.해당 사진을 올린 네티즌은 김선태를 태그하며 반가움을 드러냈고, 이를 본 김선태는 “젠슨황 샤라웃”이라는 짧은 글을 남기며 유쾌하게 반응했다.한편 젠슨 황은 이날 방한 후 첫 공식 일정으로 서울 홍대의 한 삼겹살집에서 국내 주요 기업 총수들과 만찬을 가졌다.이 자리에는 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 이사회 의장 등이 참석한 것으로 알려졌다.만찬 이후 젠슨 황 일행은 인근 치킨집으로 자리를 옮겨 대화를 이어간 것으로 전해졌다.온라인뉴스부