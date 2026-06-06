“삼가 고인의 명복을 빕니다”…1세대 게임 BJ 사망

1세대 게임 BJ 난닝구(본명 한태식)가 지난 5일 세상을 떠난 사실이 전해졌다. 유튜브 ‘난닝구TV’ 캡처

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1세대 게임 BJ 난닝구(본명 한태식)가 지난 5일 세상을 떠난 사실이 전해졌다. 46세.6일 BJ 몽키는 자신의 유튜브 채널 게시판을 통해 난닝구의 부고를 알렸다.그는 “닝구 형님 잘 보내드리고 오겠다”라고 전했다.부고에 따르면 고인의 발인은 7일 오전 진행되며, 장지는 인천가족공원이다.몽키의 구독자들은 “삼가 고인의 명복을 빕니다” 등의 댓글을 달며 애도를 표했다.난닝구는 모바일과 PC 게임을 주제로 하는 전문 게임 스트리머로, 아프리카TV와 유튜브 등에서 활동했다.그는 2018년 아프리카TV BJ어워즈 모바일게임 부문 올해의 BJ, 2020년 아프리카TV BJ대상 모바일 종합게임 부문 올해의 BJ, 2021년 아프리카TV BJ대상 모바일게임 BJ 부문 대상을 수상했다.온라인뉴스부