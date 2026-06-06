기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

홍석천, 동성애 집단 마약 파티에 “내가 하지 말라고 했다” 경고

입력 :2026-06-06 17:29:18
수정 :2026-06-06 17:29:18
방송인 홍석천. KBS ‘인생이 영화’.
방송인 홍석천. KBS ‘인생이 영화’.


방송인 홍석천이 해외에서 발생한 동성애 집단 마약 파티 사건과 관련해 마약의 위험성을 경고했다.

홍석천은 지난 5일 자신의 인스타그램에 “내가 분명 하지 말라고 했다”는 글과 함께 관련 기사를 공유했다.

해당 기사에는 말레이시아 쿠알라룸푸르의 한 호텔에서 동성애자들이 참여한 집단 마약 파티가 열려 1명이 숨지고 51명이 체포됐다는 내용이 담겼다.

홍석천은 이를 공유하며 “얘들아 정신 차려. 마약 절대 노노!! 안전하게 놀아”라고 적었다.

홍석천은 또 동성애에 대한 부정적인 시각이 담긴 게시물을 공유한 뒤 “무식한 사람이 용감하면 답이 없지?”라고 남기며 불편한 심경을 드러내기도 했다.

2000년 국내 연예인 최초로 공개 커밍아웃한 홍석천은 이후 방송 활동과 함께 성소수자 인권 증진을 위한 목소리를 내고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
홍석천이 해외 동성애 집단 마약 파티 사건에 대해 경고한 것은?
인기기사
임지연, 강렬함 벗고 싱그러운 ‘청순미’ 발산
‘마릴린 먼로 탄생 100주년’ 축하하는 스타들
‘박성광♥’ 이솔이, ‘군살 제로’ 비키니 자태
강남, 결국 촬영 중단…“수술실 들어갔다” 대체 무슨 일

강남, 결국 촬영 중단…“수술실 들어갔다” 대체 무슨 일
“남자 키 175㎝, 존재감 없어”…‘1억 3000만원’ 사지연장술로 8㎝ 늘린 美변호사

“남자 키 175㎝, 존재감 없어”…‘1억 3000만원’ 사지연장술로 8㎝ 늘린 美변호사
젠슨 황, 김선태 만났다?…홍대 식당서 포착된 뜻밖의 투샷

젠슨 황, 김선태 만났다?…홍대 식당서 포착된 뜻밖의 투샷
유재석 만난 젠슨 황…어깨 툭 치자 빵 터졌다

유재석 만난 젠슨 황…어깨 툭 치자 빵 터졌다
투표용지 4만장 남았는데…송파 투표소는 왜 바닥났나

투표용지 4만장 남았는데…송파 투표소는 왜 바닥났나
잠실7동 투표소서 이름·성별 적힌 대조전표 유출 신고

잠실7동 투표소서 이름·성별 적힌 대조전표 유출 신고
김규리 자택 강도, ‘서동주 스토커’였다…재판 중 또 유명인 노려

김규리 자택 강도, ‘서동주 스토커’였다…재판 중 또 유명인 노려
“구조 못해요” 죽은 줄 알았던 남편…장례의식 도중 살아 돌아왔다

“구조 못해요” 죽은 줄 알았던 남편…장례의식 도중 살아 돌아왔다
이란, 걸프 미군기지에 미사일 7발 발사…美 “대부분 요격”

이란, 걸프 미군기지에 미사일 7발 발사…美 “대부분 요격”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 홍현희, 처음 본 시민에 70만원 헤드폰·순금까지 선물…이유 있었다

    홍현희, 처음 본 시민에 70만원 헤드폰·순금까지 선물…이유 있었다

  2. ‘하이닉스 투자 대박’ 전원주 “억울해…왜 이렇게 살았나” 심경 토로

    ‘하이닉스 투자 대박’ 전원주 “억울해…왜 이렇게 살았나” 심경 토로

  3. 박수홍♥김다예, 난임병원서 포착…“9명 남아있다”

    박수홍♥김다예, 난임병원서 포착…“9명 남아있다”

  4. ‘식객’ 허영만, 걸그룹 멤버들과 식사 중 분노 “버릇 없다”

    ‘식객’ 허영만, 걸그룹 멤버들과 식사 중 분노 “버릇 없다”

  5. ‘10살 나이차’ 한지민♥최정훈 결별설…숨길 수 없는 감정

    ‘10살 나이차’ 한지민♥최정훈 결별설…숨길 수 없는 감정
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘마릴린 먼로 탄생 100주년’ 축하하는 스타들

‘마릴린 먼로 탄생 100주년’ 축하하는 스타들

20세기 대중문화의 가장 위대한 아이콘, 마릴린 먼로의 탄생 100주년을 축하하기 위해 할리우드의 별들이 한자리에 모였다.1일(현지시간
뉴욕 수놓은 별들의 축제 ‘고담 텔레비전 어워즈’

뉴욕 수놓은 별들의 축제 ‘고담 텔레비전 어워즈’

1일(현지시간) 미국 뉴욕의 치프리아니 월스트리트에서 열린 ‘제3회 고담 텔레비전 어워즈’에는 글로벌 콘텐츠 시장을 이끄는 영화배우,