기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“최악의 경우 자궁 적출” 충격…김동현, ♥아내 넷째 출산 앞두고 무슨 일

입력 :2026-06-07 17:35:12
수정 :2026-06-07 17:35:12
유튜브 채널 ‘동현이넷’ 캡처
유튜브 채널 ‘동현이넷’ 캡처


방송인 김동현이 고위험 산모인 아내의 넷째 출산을 앞두고 걱정했다.

지난 6일 유튜브 채널 ‘동현이넷’에는 ‘넷째 출산이 걱정되는 이유(고위험 산모)’라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 김동현은 넷째를 임신 중인 아내와 함께 산부인과 검진을 받으러 갔다.

산모와 아이에게는 큰 이상이 없다는 소견이 나왔지만 넷째 출산인 만큼 일반적인 임신보다 위험 부담이 큰 상황이라는 설명을 들었다.

유튜브 채널 ‘동현이넷’ 캡처
유튜브 채널 ‘동현이넷’ 캡처


의사는 “배가 아픈 게 중요하다. 사실은 넷째여서 아기를 낳을수록 위험도가 증가한다”며 “셋째 때 자궁벽이 많이 얇아졌다고 하지 않았나. 자궁 파열 위험도가 증가한다”고 설명했다.

그러면서 “주 수가 가면 진통이 생길 확률이 높고, 진통이 생기면 응급 수술을 해야 한다. 만삭이 되자마자 수술하는 게 가장 좋긴 하다”라고 조언했다.

또한 “우리가 또 걱정하는 게 산후출혈이다. 자꾸 배를 열면 유착이 생긴다. 네 번째 수술이니까 위험이 있어서 만반의 준비를 해야 한다. 최악의 경우에는 자궁을 뗄 수도 있다”고 말했다.

유튜브 채널 ‘동현이넷’ 캡처
유튜브 채널 ‘동현이넷’ 캡처


유튜브 채널 ‘동현이넷’ 캡처
유튜브 채널 ‘동현이넷’ 캡처


김동현은 “출산 날짜가 지났으면 좋겠다. 무사히 출산하고 시간이 빨리 지나갔으면 좋겠다. 무서운 이야기를 너무 많이 들었다”고 전했다.

이어 “아기 세 명이랑 아내, 저랑 지금도 행복한데 우리가 한 명 더 낳으면 더 행복하겠다는 욕심에 아이나 아내에게 너무 위험한 상황이 생기는 거 아닌가 불안해진다”고 토로했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
김동현 아내의 넷째 출산이 위험한 주된 이유는?
인기기사
임지연, 강렬함 벗고 싱그러운 ‘청순미’ 발산
‘마릴린 먼로 탄생 100주년’ 축하하는 스타들
‘박성광♥’ 이솔이, ‘군살 제로’ 비키니 자태
‘고우림♥’ 김연아, 아기 안은 모습 포착

‘고우림♥’ 김연아, 아기 안은 모습 포착
“트로트 가수 아내, 불륜 들키더니 가출…이혼소송 걸더라” 남편 폭로

“트로트 가수 아내, 불륜 들키더니 가출…이혼소송 걸더라” 남편 폭로
이현이, 초등생 아들 美영재 캠프 보낸다 “3주 비용 무려…” 충격

이현이, 초등생 아들 美영재 캠프 보낸다 “3주 비용 무려…” 충격
방에 시신 두고 그녀들은 해수욕장으로… 구미 20대 여성 집단폭행 살인

방에 시신 두고 그녀들은 해수욕장으로… 구미 20대 여성 집단폭행 살인
가수 린, 이수와 이혼 후 화장실서 생활…충격일상 최초 공개

가수 린, 이수와 이혼 후 화장실서 생활…충격일상 최초 공개
“떡볶이 먹고 콩가루 구매”…李대통령 부부, 전통시장 ‘깜짝’ 방문

“떡볶이 먹고 콩가루 구매”…李대통령 부부, 전통시장 ‘깜짝’ 방문
군인이 집에서 후배 아내 강제추행했는데…성폭력 치료명령 못한다?

군인이 집에서 후배 아내 강제추행했는데…성폭력 치료명령 못한다?
배우 복귀하나…‘피겨 왕자’ 차준환 “‘궁전랜드’ 출연 긍정 검토 중”

배우 복귀하나…‘피겨 왕자’ 차준환 “‘궁전랜드’ 출연 긍정 검토 중”
쥬얼리 출신 연예인, 직장 다니며 고유가피해지원금 받는 근황

쥬얼리 출신 연예인, 직장 다니며 고유가피해지원금 받는 근황
인기 클릭
Weekly Best

  1. 홍현희, 처음 본 시민에 70만원 헤드폰·순금까지 선물…이유 있었다

    홍현희, 처음 본 시민에 70만원 헤드폰·순금까지 선물…이유 있었다

  2. ‘하이닉스 투자 대박’ 전원주 “억울해…왜 이렇게 살았나” 심경 토로

    ‘하이닉스 투자 대박’ 전원주 “억울해…왜 이렇게 살았나” 심경 토로

  3. 박수홍♥김다예, 난임병원서 포착…“9명 남아있다”

    박수홍♥김다예, 난임병원서 포착…“9명 남아있다”

  4. ‘식객’ 허영만, 걸그룹 멤버들과 식사 중 분노 “버릇 없다”

    ‘식객’ 허영만, 걸그룹 멤버들과 식사 중 분노 “버릇 없다”

  5. ‘10살 나이차’ 한지민♥최정훈 결별설…숨길 수 없는 감정

    ‘10살 나이차’ 한지민♥최정훈 결별설…숨길 수 없는 감정
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘마릴린 먼로 탄생 100주년’ 축하하는 스타들

‘마릴린 먼로 탄생 100주년’ 축하하는 스타들

20세기 대중문화의 가장 위대한 아이콘, 마릴린 먼로의 탄생 100주년을 축하하기 위해 할리우드의 별들이 한자리에 모였다.1일(현지시간
뉴욕 수놓은 별들의 축제 ‘고담 텔레비전 어워즈’

뉴욕 수놓은 별들의 축제 ‘고담 텔레비전 어워즈’

1일(현지시간) 미국 뉴욕의 치프리아니 월스트리트에서 열린 ‘제3회 고담 텔레비전 어워즈’에는 글로벌 콘텐츠 시장을 이끄는 영화배우,