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강도에 폭행당한 배우 김규리…당시 출동한 경찰에 남긴 말

입력 :2026-06-08 10:55:46
수정 :2026-06-08 10:55:46
배우 김규리. 한국혈액암협회 제공
배우 김규리. 한국혈액암협회 제공


자택 강도 피해를 당한 배우 김규리가 근황을 전했다.

김규리는 7일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “밖에 마실 나왔다가 예쁜 꽃길을 만났다”며 “그런데 꽃길이 알고 보니 자갈밭이라는 사실을 잠시 잊고 있었다. 그 꽃길을 앞으로도 묵묵히 걸어가겠다”고 밝혔다.

김규리는 최근 당한 강도 피해에 대해 “신고하자마자 빛의 속도로 빠르게 달려와 주신 삼청파출소, 종로경찰서와 강력4팀 형사님들, 과학수사대와 종합상황실 경찰분들과 무엇보다 서군 팀장님 덕분에 빠르게 안정을 찾고 있다”며 “저는 가족의 보호 아래 보안 강화 강력하게 시키며 지내고 있다”고 말했다.

앞서 김규리는 지난달 20일 오후 9시쯤 서울 종로구 북촌한옥마을에 있는 자택에서 강도 피해를 당했다. 40대 남성 A씨는 김규리의 집에 들어가 금품을 요구하고 폭행한 혐의로 같은 달 22일 구속됐다.


온라인뉴스부
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김규리가 피해를 당한 범죄는 무엇인가?
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