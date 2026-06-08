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[포토] 제니, 무대 장악 ‘화려한 퍼포먼스’

입력 :2026-06-08 13:27:07
수정 :2026-06-08 13:29:27
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블랙핑크 제니가 7일(현지시간) 미국 뉴욕 퀸즈의 플러싱 메도스 코로나 파크에서 열린 ‘2026 더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌’(Governors Ball Music Festival) 무대에 올라 공연을 펼치고 있다. <br>AP 연합뉴스
블랙핑크 제니가 7일(현지시간) 미국 뉴욕 퀸즈의 플러싱 메도스 코로나 파크에서 열린 ‘2026 더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌’(Governors Ball Music Festival) 무대에 올라 공연을 펼치고 있다.
AP 연합뉴스
블랙핑크 제니가 7일(현지시간) 미국 뉴욕 퀸즈의 플러싱 메도스 코로나 파크에서 열린 ‘2026 더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌’(Governors Ball Music Festival) 무대에 올라 공연을 펼치고 있다. <br>AP 연합뉴스
블랙핑크 제니가 7일(현지시간) 미국 뉴욕 퀸즈의 플러싱 메도스 코로나 파크에서 열린 ‘2026 더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌’(Governors Ball Music Festival) 무대에 올라 공연을 펼치고 있다.
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그룹 스트레이 키즈가 6일(현지시간) 미국 뉴욕 퀸즈의 플러싱 메도스 코로나 파크에서 열린 ‘2026 더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌’(Governors Ball Music Festival) 무대에 올라 공연을 펼치고 있다. <br>AP 연합뉴스
그룹 스트레이 키즈가 6일(현지시간) 미국 뉴욕 퀸즈의 플러싱 메도스 코로나 파크에서 열린 ‘2026 더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌’(Governors Ball Music Festival) 무대에 올라 공연을 펼치고 있다.
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그룹 스트레이 키즈가 6일(현지시간) 미국 뉴욕 퀸즈의 플러싱 메도스 코로나 파크에서 열린 ‘2026 더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌’(Governors Ball Music Festival) 무대에 올라 공연을 펼치고 있다. <br>AP 연합뉴스
그룹 스트레이 키즈가 6일(현지시간) 미국 뉴욕 퀸즈의 플러싱 메도스 코로나 파크에서 열린 ‘2026 더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌’(Governors Ball Music Festival) 무대에 올라 공연을 펼치고 있다.
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그룹 스트레이 키즈가 6일(현지시간) 미국 뉴욕 퀸즈의 플러싱 메도스 코로나 파크에서 열린 ‘2026 더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌’(Governors Ball Music Festival) 무대에 올라 공연을 펼치고 있다. <br>AP 연합뉴스
그룹 스트레이 키즈가 6일(현지시간) 미국 뉴욕 퀸즈의 플러싱 메도스 코로나 파크에서 열린 ‘2026 더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌’(Governors Ball Music Festival) 무대에 올라 공연을 펼치고 있다.
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가수 리안 티스데일이 7일(현지시간) 미국 뉴욕 퀸즈의 플러싱 메도스 코로나 파크에서 열린 ‘2026 더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌’(Governors Ball Music Festival) 무대에 올라 공연을 펼치고 있다. <br>AP 연합뉴스
가수 리안 티스데일이 7일(현지시간) 미국 뉴욕 퀸즈의 플러싱 메도스 코로나 파크에서 열린 ‘2026 더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌’(Governors Ball Music Festival) 무대에 올라 공연을 펼치고 있다.
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그룹 블랙핑크의 멤버 제니가 미국 대형 음악 축제 무대에 올라 글로벌 팬들을 열광시켰다.

제니는 7일(현지시간) 미국 뉴욕 퀸즈에 위치한 플러싱 메도스 코로나 파크에서 열린 ‘2026 더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌’(Governors Ball Music Festival)에 출연해 화려한 공연을 선보였다.

이날 제니는 솔로 아티스트로 무대에 올라 특유의 카리스마 넘치는 퍼포먼스와 안정적인 라이브 실력을 선보이며 관객들의 뜨거운 호응을 이끌어냈다.

한편, 거버너스 볼 뮤직 페스티벌은 매년 미국 뉴욕에서 열리는 대표적인 음악 축제 중 하나로, 세계적인 아티스트들이 대거 참여하는 대형 음악 행사로 알려져 있다.

온라인뉴스부
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