배용준♥박수진, 오랜만의 근황…두 자녀와 가족 여행 포착

배용준·박수진 부부. 인스타그램

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배우 배용준·박수진 부부와 박신혜·최태준 부부의 싱가포르 동반 여행 모습이 포착됐다.8일 싱가포르 매체 연합조보는 배용준·박수진 부부와 박신혜·최태준 부부가 지난 7일 자녀들과 함께 싱가포르를 찾았다고 보도했다.공항에서 촬영된 영상에서 배용준은 장발에 모자, 마스크를 착용한 채로 자녀들을 챙겼다. 아내 박수진 역시 마스크로 얼굴을 가린 모습이었다.현재 둘째를 임신 중인 박신혜는 남편 최태준, 아들과 동행했다. 검은색 버킷햇을 쓴 박신혜는 유모차와 짐을 직접 챙겼고, 최태준은 짐이 실린 카트에 아들을 태운 채 뒤를 따랐다.박신혜와 박수진은 2013년 방송된 tvN 드라마 ‘이웃집 꽃미남’에 함께 출연하며 인연을 맺은 것으로 알려졌다. 최태준은 지난 2월 배용준이 주요 주주로 있는 종합 엔터테인먼트 기업 블리츠웨이와 전속계약을 맺었다.온라인뉴스부