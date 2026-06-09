고준희, 커트 머리에 리본 원피스…‘잘생쁨’의 정석

사진=고준희 인스타그램 캡처

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배우 고준희가 ‘잘생쁨(잘생김+예쁨)’의 정석을 보여줬다.고준희는 9일 자신의 인스타그램에 “남의집귀한가족”이라는 짧은 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다. 공개된 사진은 MBN의 새 가족 관찰 리얼리티 예능 프로그램 ‘남의 집 귀한 가족’의 스튜디오 촬영 현장으로 추측된다.사진 속 고준희는 짧은 커트 머리에 대조적인 분위기의 리본 장식 원피스를 착용하고 카메라를 응시하고 있다. 보이시하고 시크한 느낌을 주는 헤어스타일과 리본이 가진 페미닌한 디테일이 조화를 이루며 ‘잘생쁨’의 매력을 뽐냈다.한편 그는 드라마 ‘야왕’, ‘그녀는 예뻤다’ 등 다수의 작품에서 트렌디한 비주얼과 안정적인 연기력을 선보였다. 특히 그가 선보인 단발과 쇼트커트 헤어스타일은 그의 시그니처 스타일로 자리 잡았다.현재 개인 유튜브 채널 ‘고준희 GO’를 직접 운영 중인 그는 패션, 뷰티, 라이프스타일 전반을 아우르는 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.강경민 기자