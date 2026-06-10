기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘이혼 후 화장실 생활’ 가수 린 “더럽겠지만…” 이유 밝혔다

입력 :2026-06-10 09:29:28
수정 :2026-06-10 09:29:28
가수 린이 화장실에서 일상생활을 하는 모습을 공개하면서 갑론을박이 벌어진 데 대해 해명에 나섰다. SBS ‘미운 우리 새끼’ 캡처
가수 린이 화장실에서 일상생활을 하는 모습을 공개하면서 갑론을박이 벌어진 데 대해 해명에 나섰다. SBS ‘미운 우리 새끼’ 캡처


가수 린이 화장실에서 일상생활을 하는 모습을 공개하면서 갑론을박이 벌어진 데 대해 해명에 나섰다.

린은 9일 방송된 SBS 파워FM ‘두시탈출 컬투쇼’에 출연해 화장실에서 시간을 보내는 독특한 생활 루틴에 대해 해명했다.

이날 한 청취자는 린에게 “왜 화장실에 상주하고 있냐”고 질문했다.

이에 린은 “집에서 가장 좁은 공간”이라며 “저기 있으면 마음이 너무 편하다”라고 말했다.

이어 “청결에 대해서 걱정들을 많이 해주시던데 화장실 청소를 하루에 한 번씩 한다”며 “그래도 위생상 더럽긴 할 것”이라고 했다.

그러면서 “신기하게 저기가 편하다”며 “너무 넓은 공간에 있으면 공황이 올 것 같은 느낌이 든다”고 털어놨다.

이를 들은 김태균도 “저도 화장실에 들어가 있으면 기분이 좋다”며 “약간 나만의 동굴 같은 느낌”이라고 공감했다.

린은 “되게 아늑하다”며 “동굴이라는 표현이 너무 어울린다”고 했다.

가수 린이 화장실에서 일상생활을 하는 모습을 공개하면서 갑론을박이 벌어진 데 대해 해명에 나섰다. SBS ‘미운 우리 새끼’ 캡처
가수 린이 화장실에서 일상생활을 하는 모습을 공개하면서 갑론을박이 벌어진 데 대해 해명에 나섰다. SBS ‘미운 우리 새끼’ 캡처


앞서 린은 지난 7일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에 출연해 화장실 앞에서 주로 생활하는 근황을 공개했다.

그는 기상 후 주방에서 간식을 챙긴 뒤 화장실 앞에 자리를 잡고 1시간 넘게 뜨개질을 하는가 하면, 자신이 출연한 방송을 모니터하고 책까지 읽는 등 독특한 일상으로 눈길을 끌었다.

한편 린은 엠씨더맥스 이수와 2014년 결혼해 11년 만인 지난해 8월 합의 이혼 절차를 마무리하고 각자의 길을 걷기로 했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
린이 화장실에서 시간을 보내는 주된 이유는?
인기기사
예린, 사랑스러운 하트
이즈나, 매혹적인 ‘파워 댄스’
제니, 무대 장악 ‘화려한 퍼포먼스’
“아버지 정관수술 했는데 어머니 임신” 놀라운 가족사 공개한 연예인

“아버지 정관수술 했는데 어머니 임신” 놀라운 가족사 공개한 연예인
가수 김윤설, 갑작스러운 사망 소식… 향년 27세

가수 김윤설, 갑작스러운 사망 소식… 향년 27세
군 면제 받으려 고환 적출한 모델…소속사 대표에 ‘분노’

군 면제 받으려 고환 적출한 모델…소속사 대표에 ‘분노’
이승환에 “이혼당한 선동꾼” 저격…만화가 윤서인, 결국 소송당했다

이승환에 “이혼당한 선동꾼” 저격…만화가 윤서인, 결국 소송당했다
“곽튜브 어릴 때 사진인 줄”…생후 76일 아들 방송 첫 출연

“곽튜브 어릴 때 사진인 줄”…생후 76일 아들 방송 첫 출연
아이유·박보영 이어 박명수도 ‘정치댓글 표적’…“예능인으로만 봐달라” 토로

아이유·박보영 이어 박명수도 ‘정치댓글 표적’…“예능인으로만 봐달라” 토로
진흙밭서 ‘1억 5000만원’ 잭팟…그냥 금반지가 아니었다

진흙밭서 ‘1억 5000만원’ 잭팟…그냥 금반지가 아니었다
“온갖 스킨십도 했는데”…아기방 홈캠 6개월 몰래 본 시어머니, 괜찮나요?

“온갖 스킨십도 했는데”…아기방 홈캠 6개월 몰래 본 시어머니, 괜찮나요?
“여성 뒤에서 몹쓸 짓”…PC방서 음란행위한 남성에 경악

“여성 뒤에서 몹쓸 짓”…PC방서 음란행위한 남성에 경악
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘10살 나이차’ 한지민♥최정훈 결별설…숨길 수 없는 감정

    ‘10살 나이차’ 한지민♥최정훈 결별설…숨길 수 없는 감정

  2. 전원주, ‘불륜 현장’ 급습해 상간녀 붙잡아…“난리가 났다”

    전원주, ‘불륜 현장’ 급습해 상간녀 붙잡아…“난리가 났다”

  3. 가수 린, 이수와 이혼 후 화장실서 생활…충격일상 최초 공개

    가수 린, 이수와 이혼 후 화장실서 생활…충격일상 최초 공개

  4. “아버지 정관수술 했는데 어머니 임신” 놀라운 가족사 공개한 연예인

    “아버지 정관수술 했는데 어머니 임신” 놀라운 가족사 공개한 연예인

  5. ‘삼성전자 부장♥’ 이현이 “남편 성과급 전혀 몰라”… 박준규 ‘충격’ 이유는

    ‘삼성전자 부장♥’ 이현이 “남편 성과급 전혀 몰라”… 박준규 ‘충격’ 이유는
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘46세’ 男배우, 급성 백혈병으로 사망…“갑자기 발병해 그대로 떠나”

‘46세’ 男배우, 급성 백혈병으로 사망…“갑자기 발병해 그대로 떠나”

대만의 인기 배우 부추춘(46)이 급성 백혈병으로 갑작스럽게 세상을 떠났다.지난 7일(현지시간) 대만 매체 이티투데이에 따르면 이날 오
‘마릴린 먼로 탄생 100주년’ 축하하는 스타들

‘마릴린 먼로 탄생 100주년’ 축하하는 스타들

20세기 대중문화의 가장 위대한 아이콘, 마릴린 먼로의 탄생 100주년을 축하하기 위해 할리우드의 별들이 한자리에 모였다.1일(현지시간