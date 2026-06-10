30대 男배우, 돌연 연예계 은퇴 “‘이 직업’ 도전합니다” 충격

‘이혼 후 화장실 생활’ 가수 린 “더럽겠지만…” 이유 밝혔다

가수 린이 화장실에서 일상생활을 하는 모습을 공개하면서 갑론을박이 벌어진 데 대해 해명에 나섰다. 린은 9일 방송된 SBS 파워FM ‘두시탈출 컬투쇼’에 출연해 화장실에서 시간을 보내는 독특한 생활 루틴에 대해 해명했다. 이날 한 청취자는 린에게 “왜 화장실에 상주하고 있냐”고 질문했다. 이에 린은 “집에서 가장 좁은 공간”이라며 “저기 있으면 마음이 너무 편하다”라고 말했다. 이어 “청결에 대해서 걱정들을 많이 해주시던데 화장실 청소를 하루에 한 번씩 한다”며 “그래도 위생상 더럽긴 할 것”이라고 했다. 그러면서 “신기하게 저기…