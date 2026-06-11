기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“다운증후군 아이 지웠습니다”…430만 유튜버 부부 논란

입력 :2026-06-11 06:41:01
수정 :2026-06-11 06:41:01
맥저거너겟 유튜브 캡처
맥저거너겟 유튜브 캡처


구독자 430만명을 보유한 미국 유튜버 부부가 태아의 다운증후군 가능성을 이유로 임신을 중단했다고 공개해 온라인에서 찬반 논란이 이어지고 있다.

미국 일간 뉴욕포스트 등에 따르면 유튜브 채널 ‘맥저거너겟(McJuggerNuggets)’을 운영하는 제시 리지웨이는 최근 자신의 계정을 통해 아내와 함께 임신을 중단하기로 결정했다고 밝혔다.

리지웨이는 산전 검사 과정에서 태아가 다운증후군을 가졌을 가능성이 높다는 진단을 받았으며, 의료진과 유전 상담 전문가들의 의견을 종합적으로 검토한 끝에 이 같은 결정을 내렸다고 설명했다.

그는 “이번 일을 받아들이기까지 시간이 필요하겠지만 앞으로 다시 아이를 가질 계획”이라고 밝혔다.

사연이 공개되자 온라인에서는 부모의 선택을 존중해야 한다는 의견과 생명의 가치를 우선해야 한다는 의견이 맞서며 논쟁이 이어졌다.

리지웨이는 이후 현지 언론과의 인터뷰에서 “부모라면 누구나 자녀가 자신보다 더 건강하고 행복한 삶을 살기를 바란다”고 전했다.

또 다운증후군과 자폐 스펙트럼 장애를 가진 이들을 향해 “의견을 보내준 모든 분께 감사하다”며 “여러분은 모두 소중한 존재이고 존중받아야 한다”고 강조했다.

하지만 장애인 권익 단체와 일부 장애 아동 부모들은 유감을 표했다. 이들은 임신 중단 결정 자체보다 해당 사안을 공개적으로 설명하는 과정에서 장애에 대한 부정적 인식이 강화될 수 있다고 지적했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
리지웨이가 임신을 중단한 이유는 무엇인가?
인기기사
윈터·카리나 ‘월드컵 응원 가요’
화사, 시크한 공항 패션
예린, 사랑스러운 하트
‘이혼 후 화장실 생활’ 가수 린 “더럽겠지만…” 이유 밝혔다

‘이혼 후 화장실 생활’ 가수 린 “더럽겠지만…” 이유 밝혔다
별거 중 유부남과 열애…‘불륜 의혹’ 커플 결국 이렇게 됐다

별거 중 유부남과 열애…‘불륜 의혹’ 커플 결국 이렇게 됐다
“추성훈 브라질리언 왁싱 직접 해줬다” 유명 연예인 충격 고백… 대체 무슨 사이?

“추성훈 브라질리언 왁싱 직접 해줬다” 유명 연예인 충격 고백… 대체 무슨 사이?
‘재혼’ 서인영 “남자친구는 초혼”… “만난 첫날 키스·사진보다 실물이 나아” 솔직 고백

‘재혼’ 서인영 “남자친구는 초혼”… “만난 첫날 키스·사진보다 실물이 나아” 솔직 고백
30대 男배우, 돌연 연예계 은퇴 “‘이 직업’ 도전합니다” 충격

30대 男배우, 돌연 연예계 은퇴 “‘이 직업’ 도전합니다” 충격
“43살에 급하게 결혼…2년 만에 이혼” 고백한 여배우

“43살에 급하게 결혼…2년 만에 이혼” 고백한 여배우
“내가 날 찍었는데 0표?”…재개표 요구한 英 후보의 결말

“내가 날 찍었는데 0표?”…재개표 요구한 英 후보의 결말
“처음 있는 일” 억만장자 중국 커플, 1000년 금기 깨고 결혼식 올렸다

“처음 있는 일” 억만장자 중국 커플, 1000년 금기 깨고 결혼식 올렸다
“울어도 퍽” 생일케이크에 아이 얼굴 처박은 여성…“아동학대” 日 공분

“울어도 퍽” 생일케이크에 아이 얼굴 처박은 여성…“아동학대” 日 공분
인기 클릭
Weekly Best

  1. 가수 린, 이수와 이혼 후 화장실서 생활…충격일상 최초 공개

    가수 린, 이수와 이혼 후 화장실서 생활…충격일상 최초 공개

  2. “아버지 정관수술 했는데 어머니 임신” 놀라운 가족사 공개한 연예인

    “아버지 정관수술 했는데 어머니 임신” 놀라운 가족사 공개한 연예인

  3. ‘이혼 후 화장실 생활’ 가수 린 “더럽겠지만…” 이유 밝혔다

    ‘이혼 후 화장실 생활’ 가수 린 “더럽겠지만…” 이유 밝혔다

  4. ‘삼성전자 부장♥’ 이현이 “남편 성과급 전혀 몰라”… 박준규 ‘충격’ 이유는

    ‘삼성전자 부장♥’ 이현이 “남편 성과급 전혀 몰라”… 박준규 ‘충격’ 이유는

  5. 군 면제 받으려 고환 적출한 모델…소속사 대표에 ‘분노’

    군 면제 받으려 고환 적출한 모델…소속사 대표에 ‘분노’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘46세’ 男배우, 급성 백혈병으로 사망…“갑자기 발병해 그대로 떠나”

‘46세’ 男배우, 급성 백혈병으로 사망…“갑자기 발병해 그대로 떠나”

대만의 인기 배우 부추춘(46)이 급성 백혈병으로 갑작스럽게 세상을 떠났다.지난 7일(현지시간) 대만 매체 이티투데이에 따르면 이날 오
‘마릴린 먼로 탄생 100주년’ 축하하는 스타들

‘마릴린 먼로 탄생 100주년’ 축하하는 스타들

20세기 대중문화의 가장 위대한 아이콘, 마릴린 먼로의 탄생 100주년을 축하하기 위해 할리우드의 별들이 한자리에 모였다.1일(현지시간