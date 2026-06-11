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아이돌 출신 男, 이혼 6년 만에 깜짝 ‘재혼 발표’…웨딩 화보까지 공개

입력 :2026-06-11 13:54:34
수정 :2026-06-11 13:54:34
그룹 유키스 출신 일라이(35·김경재)가 재혼 소식을 알렸다. 인스타그램
그룹 유키스 출신 일라이(35·김경재)가 재혼 소식을 알렸다. 인스타그램


그룹 유키스 출신 일라이(35·김경재)가 재혼 소식을 알렸다.

11일 일라이는 자신의 소셜미디어(SNS)에 웨딩 화보를 공개하고 영어로 작성한 글을 올렸다.

그는 과거를 돌아보며 “기쁨과 어려움이 공존했고, 힘든 교훈과 개인적인 성장, 삶을 다른 시각으로 바라보게 만든 순간들로 가득했다”고 설명했다.

일라이는 그 과정에서 자기 삶에 이해와 행복, 평온함을 가져다준 여성을 만났다고 전했다.

그는 예비 신부에 대해 “그녀의 인내와 지지는 제가 가장 힘든 시기들을 헤쳐 나갈 수 있도록 도와줬고, 좋은 순간들은 더욱 소중하고 의미 있게 만들어줬다”고 말했다.

이어 “남은 인생을 함께할 사람을 찾았다는 소식을 전할 수 있어 감사한 마음”이라며 “그녀와 함께 인생의 새로운 장을 시작하게 돼 큰 축복이라고 느끼며, 앞으로 우리에게 펼쳐질 미래가 기대된다”고 덧붙였다.

아울러 “오랜 시간 동안 저를 응원해 주신 모든 분께 진심으로 감사드린다”며 “힘든 시기에 제 곁을 지켜준 분들이 없었다면 지금의 저는 없었을 것”이라고 강조했다.

함께 공개된 사진에는 턱시도를 입은 일라이와 웨딩드레스를 입은 예비 신부의 모습이 담겼다.

다만 구체적인 결혼식 날짜나 예식 시점은 공개하지 않았다.

그룹 유키스 출신 일라이(35·김경재)가 재혼 소식을 알렸다. 인스타그램
그룹 유키스 출신 일라이(35·김경재)가 재혼 소식을 알렸다. 인스타그램


일라이는 2008년 그룹 유키스 멤버로 데뷔했다.

2014년 11세 연상의 레이싱모델 출신 지연수와 혼인신고를 하고 아들을 뒀으나 2020년 이혼했다.

이후 두 사람은 TV조선 예능물 ‘우리 이혼했어요 2’에 출연했다.

일라이는 2019년 소속사 계약 만료로 유키스를 떠났다가 2023년 팀에 재합류했다.

온라인뉴스부
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