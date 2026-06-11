기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘강남♥’ 이상화, ‘볼륨 몸매’ 돋보인 파격 홀터넥 패션

입력 :2026-06-11 15:35:04
수정 :2026-06-11 15:35:04
사진=이상화 인스타그램 캡처
사진=이상화 인스타그램 캡처


전 스피드스케이팅 국가대표 이상화가 과감한 백리스 스타일링을 완벽하게 소화하며 볼륨 몸매를 드러냈다.

이상화는 11일 자신의 인스타그램에 글로벌 패션 브랜드의 플래그십 스토어 오픈 행사에 참석한 사진을 게재했다.

그는 톤 다운된 네이비 컬러의 홀터넥 백리스 톱에 와이드 핏의 데님 팬츠를 매치해 ‘청청 패션’을 완성했다. 백리스 패션으로 오랜 기간 운동으로 다져온 탄탄한 승모근과 직각 어깨 라인, 그리고 군살 하나 없는 완벽한 등 근육이 고스란히 노출됐다. 완벽한 등 라인과 함께 볼륨감 있는 몸매가 시선을 끌었다.

깔끔하게 커트한 단발 스타일 헤어는 그의 또렷한 이목구비를 한층 돋보이게 만들었다. 행사장에서 아이스크림 모형을 들고 귀엽게 포즈를 취해 보이는 사진에서는 빙속 여제 시절의 강렬한 카리스마와 대비되는 반전 매력을 선사하기도 했다.

사진=이상화 인스타그램 캡처
사진=이상화 인스타그램 캡처


한편 ‘빙속 여제’로 불리며 대한민국을 대표하던 스피드스케이팅 국가대표 이상화는 2019년 5월 기자회견을 열고 선수 생활을 공식 마무리했다. 이후 2019년 10월 가수 겸 방송인 강남과 결혼했다.

그는 스피드스케이팅 선수 은퇴 후 현재 해설 위원, 방송인으로 활동 중이다. 또 남편 강남이 운영 중인 유튜브 채널 ‘동네친구 강나미’에도 이따금 출연하며 팬들과 소통하고 있다.

사진=이상화 인스타그램 캡처
사진=이상화 인스타그램 캡처


강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이상화가 스피드스케이팅 선수 생활을 공식 마무리한 시기는?
인기기사
‘천상계 미모’ 장원영
윈터·카리나 ‘월드컵 응원 가요’
화사, 시크한 공항 패션
아이브 장원영, 천상계 미모
장원영, 촉촉 키스
장원영, 향기로운 미소
아이브 장원영, 움직이는 바비인형
아이브 장원영, 공주님의 은혜로운 볼 하트
장원영, 샤랄라
장원영, 완성형 미모
아이브 장원영, 딱 봐도 여신
장원영, 청초한 미모
“43살에 급하게 결혼…2년 만에 이혼” 고백한 여배우

“43살에 급하게 결혼…2년 만에 이혼” 고백한 여배우
황정음, 이혼 후 ‘바퀴벌레’ 드글드글한 곳에서 사는 근황 ‘충격’

황정음, 이혼 후 ‘바퀴벌레’ 드글드글한 곳에서 사는 근황 ‘충격’
“다운증후군 아이 지웠습니다”…430만 유튜버 부부 논란

“다운증후군 아이 지웠습니다”…430만 유튜버 부부 논란
서인영, 재혼 발표 후 ‘겹경사’…출산 계획까지 밝혔다

서인영, 재혼 발표 후 ‘겹경사’…출산 계획까지 밝혔다
“아내가 부부관계 중 다른 남자 이름을 불렀습니다”…법원 판단은

“아내가 부부관계 중 다른 남자 이름을 불렀습니다”…법원 판단은
“뷔페 비싼데 축의금 15만원 냈으면”…10만원은 ‘남는 게 없다’는 예비부부

“뷔페 비싼데 축의금 15만원 냈으면”…10만원은 ‘남는 게 없다’는 예비부부
아내에 “노래방 도우미로 돈 벌어”…성폭행당해도 출근시켰다

아내에 “노래방 도우미로 돈 벌어”…성폭행당해도 출근시켰다
유재석 만난 젠슨 황…“이재용·정의선·최태원 중 ‘찐친’은?” 묻자 대답은

유재석 만난 젠슨 황…“이재용·정의선·최태원 중 ‘찐친’은?” 묻자 대답은
“온몸이 흉터투성이”…배우 이혜영, ‘폐암 투병’ 고백

“온몸이 흉터투성이”…배우 이혜영, ‘폐암 투병’ 고백
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘이혼 후 화장실 생활’ 가수 린 “더럽겠지만…” 이유 밝혔다

    ‘이혼 후 화장실 생활’ 가수 린 “더럽겠지만…” 이유 밝혔다

  2. 가수 린, 이수와 이혼 후 화장실서 생활…충격일상 최초 공개

    가수 린, 이수와 이혼 후 화장실서 생활…충격일상 최초 공개

  3. “아버지 정관수술 했는데 어머니 임신” 놀라운 가족사 공개한 연예인

    “아버지 정관수술 했는데 어머니 임신” 놀라운 가족사 공개한 연예인

  4. ‘삼성전자 부장♥’ 이현이 “남편 성과급 전혀 몰라”… 박준규 ‘충격’ 이유는

    ‘삼성전자 부장♥’ 이현이 “남편 성과급 전혀 몰라”… 박준규 ‘충격’ 이유는

  5. 군 면제 받으려 고환 적출한 모델…소속사 대표에 ‘분노’

    군 면제 받으려 고환 적출한 모델…소속사 대표에 ‘분노’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘46세’ 男배우, 급성 백혈병으로 사망…“갑자기 발병해 그대로 떠나”

‘46세’ 男배우, 급성 백혈병으로 사망…“갑자기 발병해 그대로 떠나”

대만의 인기 배우 부추춘(46)이 급성 백혈병으로 갑작스럽게 세상을 떠났다.지난 7일(현지시간) 대만 매체 이티투데이에 따르면 이날 오
‘마릴린 먼로 탄생 100주년’ 축하하는 스타들

‘마릴린 먼로 탄생 100주년’ 축하하는 스타들

20세기 대중문화의 가장 위대한 아이콘, 마릴린 먼로의 탄생 100주년을 축하하기 위해 할리우드의 별들이 한자리에 모였다.1일(현지시간