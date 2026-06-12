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이세영 “필러 부작용으로 가슴 4개 됐다” 사진 공개

입력 :2026-06-12 06:56:35
수정 :2026-06-12 06:56:35
코미디언 이세영이 가슴 필러 시술 후 겪었던 부작용 사진을 공개했다. 유튜브 채널 ‘영평티비 YPTV’ 캡처
코미디언 이세영이 가슴 필러 시술 후 겪었던 부작용 사진을 공개했다. 유튜브 채널 ‘영평티비 YPTV’ 캡처


코미디언 이세영이 가슴 성형 수술 이전 필러 시술을 했다가 부작용을 겪었다고 밝혔다.

11일 이세영의 유튜브 채널에는 가슴 수술 1년 차를 맞아 구독자들의 질문에 답하는 Q＆A 영상이 게재됐다.

영상에서 이세영은 수술 이후 가장 크게 달라진 점으로 자신감을 꼽았다. 그는 “의상이 과감해졌다. 평생 입지 않을 것 같던 옷을 입기 시작했고, U넥보다 V넥을 찾게 됐다”고 말했다.

이어 가슴 필러 시술 후 겪었던 부작용 사진을 공개해 충격을 안겼다. 그는 “가슴 필러 시술하고 필러가 갈비뼈까지 내려왔다. 그래서 가슴이 4개가 됐다”며 “필러를 긁어내다 보니까 모양이 예쁘지 않게 변해 결국 수술을 선택하게 됐다”고 털어놨다.

이세영은 “가슴이 작다고 해서 무조건 수술을 권하고 싶지는 않다. 생각보다 큰 수술이다. 지금이라면 필러 시술 전에 탄력 관리 등을 먼저 해봤을 것 같다”고 덧붙였다.

온라인뉴스부
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