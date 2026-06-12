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“남자 연예인 3명 동시 고백”…40대 ‘원조 얼짱’ 가수 미모

입력 :2026-06-12 10:01:29
수정 :2026-06-12 10:01:29
사진=남규리 인스타그램 캡처
사진=남규리 인스타그램 캡처


그룹 ‘씨야’ 출신 가수 겸 배우 남규리가 40대에도 여전한 미모를 자랑하며 과거 남자 연예인 세 명에게 동시에 구애를 받았던 일화를 공개했다.

남규리는 11일 개그맨 이용진이 진행하는 유튜브 예능 프로그램 ‘입만 열면’의 거짓말 탐지기 코너 ‘트루만쇼’에 출연해 연예계 활동 시절 겪었던 연애담을 털어놨다.

이날 방송에서 그는 과거 생일날 벌어졌던 일화를 회상하며 “각각 다른 분이었는데 연락이 왔다. 생일이어서 대시를 하더라”고 말문을 열었다. 이어 “회사까지 찾아오시거나 집 앞에 오셨다”며 당시 상황을 설명했다.

사진=유튜브 ‘입만열면’ 캡처
사진=유튜브 ‘입만열면’ 캡처


사진=유튜브 ‘입만열면’ 캡처
사진=유튜브 ‘입만열면’ 캡처


남규리는 “아니면 저를 위한 노래를 만들어 주시기도 했다. 차에 이벤트를 하거나 너무 비싼 명품을 사줘서 돌려보낸 적도 있다”고 덧붙여 주위를 놀라게 했다.

이를 들은 진행자 이용진은 사실 확인을 위해 집요한 질문을 이어갔다. 그는 먼저 “세 명 중에 유명 가수가 있었냐”고 물었고 남규리는 처음 “많았다”라고 답했다가 스스로 당황하며 “몇 명 있었다”라고 번복했다.

이어 이용진이 “유명 배우가 있었냐”고 묻자 남규리는 “있었다”라고 솔직하게 인정했다. 세 명의 구애자 중 교제할 마음이 있었는지 묻는 질문에는 단호하게 선을 그었다. 그는 “없었다. 그때 제가 너무 일에 빠져 있었다. 일 말고는 재미가 하나도 없었다. 지금이랑 똑같다”며 당시 본업에 몰두했던 열정을 전했다.

또한 그들의 근황에 대해서는 “잘 살고 계시다. 성공도 하셨다. 유명한 분들로 거듭났다”고 전했다.

사진=남규리 인스타그램 캡처
사진=남규리 인스타그램 캡처


한편 1985년생인 남규리는 2006년 그룹 씨야로 데뷔해 ‘여인의 향기’, ‘사랑의 인사’ 등 수많은 히트곡을 탄생시켰다. 이후 연기자로 전향해 드라마 ‘49일’, ‘붉은 달 푸른 해’, ‘카이로스’ 등에서 안정적인 연기력을 선보이며 성공적인 변신을 이뤄냈다.

남규리가 속한 씨야는 한동안 각자의 길을 걸으며 활동을 이어오다 최근 완전체로 다시 뭉쳐 활동하고 있다.

강경민 기자
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