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‘미국 변호사’ 서동주 “상사가 옷차림 검사”…직장 내 괴롭힘 고백

입력 :2026-06-12 11:02:31
수정 :2026-06-12 11:02:31
사진=유튜브 ‘서동주의 ‘또.도.동’’ 캡처
사진=유튜브 ‘서동주의 ‘또.도.동’’ 캡처


방송인 겸 변호사 서동주가 과거 직장에서 겪었던 괴롭힘 사례를 고백했다.

서동주는 11일 자신의 유튜브 채널 ‘서동주의 ‘또.도.동’’을 통해 구독자들의 고민을 상담하는 시간을 가졌다.

이날 그는 “이별과 실직으로 지쳤다. 무너진 자존감을 회복하는 방법이 있을까요”라는 시청자의 질문에 깊은 공감을 표하며 본인의 과거 경험을 공유했다.

그는 “‘공부에 집중하며 얻은 성취감이 무너진 자존감 회복하는 데 도움이 될 수 있을까’라는 부분에 답을 하자면 반반이다”라며 본인이 변호사 시험 준비 과정을 언급했다. 이어 “시험을 잘 봐서 통과를 하면 자존감 회복이 되긴 할 거다. 근데 내가 변호사 시험을 2번 봤다. 처음에 떨어졌을 땐 자존감이 바닥을 치고 정신적으로 너무 힘들었다. 그래서 두 번째 시험을 준비할 땐 더 힘들었다”고 밝혔다.

사진=유튜브 ‘서동주의 ‘또.도.동’’ 캡처
사진=유튜브 ‘서동주의 ‘또.도.동’’ 캡처


사진=유튜브 ‘서동주의 ‘또.도.동’’ 캡처
사진=유튜브 ‘서동주의 ‘또.도.동’’ 캡처


어렵게 합격한 변호사 자격증이었지만 실무 현장은 녹록지 않았다.

서동주는 “변호사 시험 통과하면 고생 끝이라고 생각하지만 고생 시작”이라며 “아무래도 전문직에 있는 변호사라는 직업 특성상 사람들이 강하다. 자기 의견 강하고 솔직하고 무례하기도 하다”고 법조계의 경직된 조직 문화를 설명했다.

그러면서 자신을 괴롭혔던 상사와의 일화를 전했다.

그는 “날 안 좋아하는 상사가 날 너무 괴롭혔다”며 “바빠 죽겠는데 한 바퀴 돌라고 했다”며 이해할 수 없었던 상사의 요구를 전했다. 이어 “처음에는 이유도 모른 채 자리에서 일어났다”며 “근데 상사가 ‘네 옷차림 확인하고 있는 거야’라고 하더라”고 당시 상황을 설명했다. 그러면서 “상사가 자신과 정장 핏이 다르다며 남자처럼 입고 다닌다고 그렇게 시비를 걸었다”고 업무와 무관한 복장 지적과 부당한 괴롭힘을 당했던 경험을 공유했다.

그는 “그럴 땐 책을 읽으면서 ‘이 또한 지나가리’라고 외치며 마음을 다잡았다”고 밝혔다.

사진=유튜브 ‘서동주의 ‘또.도.동’’ 캡처
사진=유튜브 ‘서동주의 ‘또.도.동’’ 캡처


한편 서동주는 미국 샌프란시스코대학교 로스쿨을 졸업한 후 현지에서 변호사 자격증을 취득해 미국 변호사로 활동했다. 현재는 한국으로 돌아와 변호사 겸 방송인으로 활동하고 있다.

지난해 6월에는 비연예인 엔터테인먼트 업계 종사자와 재혼 소식을 전하기도 했다.

강경민 기자
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