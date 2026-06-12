“특허가 벌써 2개”…성동일 아들 성준, 공대생 근황

사진=유튜브 ‘술 빚는 윤주모’

사진=MBC ‘아빠! 어디가?’ 캡처

사진=유튜브 ‘술 빚는 윤주모’

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배우 성동일의 아들 성준이 대학생으로 성장한 근황을 전했다.12일 오후 5시 30분 공개되는 유튜브 채널 ‘술 빚는 윤주모’에는 성동일과 아들 성준이 동반 출연한다. 이번 방송에서 두 사람은 그간 방송에서 다루지 않았던 속 깊은 이야기들을 공개할 예정이다.현장을 맞이한 윤주모(윤나라 셰프)는 “‘아빠 어디가’에서 귀여워했던 아이가 대학생이 됐다. 꼬마가 어른이 돼서 아버지와 같이 윤주당에 술을 마시러 오다니 너무 설렌다”며 반가움을 드러냈다.2013년 MBC 예능 ‘아빠! 어디가?’ 출연 당시 7세였던 성준은 과학고를 졸업한 뒤 현재 한양대학교 건설환경공학과 2학년에 재학 중이다.대학에 재학 중인 그는 이미 2개의 특허를 보유하고 있다는 사실을 밝혀 주위를 놀라게 했다. 성준은 “중학교 때 선생님과 같이 특허를 냈다”며 “과학고에 가서는 친구들과 대회를 나가 또 특허를 냈다”고 설명하며 공학도로서의 역량을 입증했다.이에 성동일은 “준이가 지금도 성장을 하는 게 너무 좋다”며 “지금도 미래에 대한 고민을 진짜 많이 하더라. 오래전부터 관심을 가졌던 심리학에 대해서도 다시 공부한다고 한다”고 덧붙였다.이날 대화에서는 가족 간의 돈독한 유대감도 돋보였다. 성준은 아버지를 존경하는 이유로 성동일의 강인한 면모를 꼽았다. 그는 “대단하다고 느끼는 게 진짜 눈물을 안 보이신다”며 “초등학교 4학년 때 아빠가 처음으로 펑펑 우는 걸 살면서 유일하게 봤다”고 말했다.“성준과 술 한잔하는 게 꿈이었다”는 성동일은 윤주모의 웰컴주와 함께 부자간의 오붓한 시간을 보냈다.한편 성동일과 성준이 출연하는 유튜브 ‘술 빚는 윤주모’는 12일 오후 5시 30분에 공개된다.강경민 기자