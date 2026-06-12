[포토] 클라라, 필라테스로 빚은 명품 몸매

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Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 클라라가 SNS에 공개한 운동은? 필라테스 헬스

배우 클라라가 놀라운 운동 신경과 탄탄한 몸매를 공개하며 화제를 모았다.클라라는 지난 11일 자신의 SNS를 통해 별다른 설명 없이 여러 장의 필라테스 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 그는 필라테스 기구 위에서 고난도 동작을 완벽하게 소화하며 시선을 사로잡았다.특히 다리를 길게 뻗은 채 균형을 유지하는 모습에서는 남다른 유연성과 코어 근력이 돋보였다. 167cm의 늘씬한 체형과 탄탄한 몸매 라인이 어우러져 감탄을 자아냈다. 꾸준한 운동과 철저한 자기관리로 완성한 건강미가 그대로 드러났다는 반응이다.한편 1985년생인 클라라는 영국 출생으로, 2006년 ‘투명인간 최장수’를 통해 연예계에 데뷔했다. 이후 ‘레깅스 시구’로 큰 화제를 모으며 대중에게 이름을 알렸다. 그는 혼성그룹 코리아나 멤버 이승규의 딸로도 잘 알려져 있으며, 현재는 한국과 중국을 오가며 활발한 활동을 이어가고 있다.온라인뉴스부