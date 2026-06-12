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한혜진 “집에 낯선 사람 무단침입…샤워하고 나오니 앉아 있어”

입력 :2026-06-12 15:57:36
수정 :2026-06-12 15:57:36
사진=한혜진 유튜브 캡처
사진=한혜진 유튜브 캡처


모델 한혜진이 자신의 강원도 홍천 별장에 낯선 이가 무단으로 침입했던 아찔한 경험을 털어놨다.

한혜진은 11일 자신의 유튜브 채널에 공개된 영상에서 코미디언 김숙의 가평 별장을 방문해 캠핑을 즐겼다.

전원주택 생활의 고충과 즐거움을 논하던 중 그는 홍천 별장에서 겪었던 무단 침입 사건을 언급했다.

이날 영상에서 한혜진은 김숙에게 제주도 별장에 대한 만족도를 물었고, 김숙은 “제주 관광지 속에 하나로 들어가 있다고 한다. 라미란이 갔다 왔는데 5분에서 10분 동안 관광객 10팀이 미란이한테 ‘들어가도 돼요?’라고 물어봤다고 한다”고 전했다.

사진=한혜진 유튜브 캡처
사진=한혜진 유튜브 캡처


사진=한혜진 유튜브 캡처
사진=한혜진 유튜브 캡처


한혜진은 “대문이 없던데 집에 대문을 꼭 설치하라”고 조언했다. 그러자 김숙은 “사람들이 한혜진 씨 보니까 집에 누가 들어온다고 하더라”고 언급했다.

이에 한혜진은 홍천 별장에서 겪은 무단 침입 사건에 대해 공유했다. 그는 “한 번은 내가 집에서 막 샤워를 하고 나왔는데 누가 툇마루에 앉아서 커피를 마시고 담배를 피우고 있더라”고 당시의 충격적인 상황을 전했다.

이어 “우리 집엔 심지어 무단으로 걸어 들어오는 손님도 있었다. 아, 손님이란다”라며 자신의 표현에 씁쓸한 웃음을 지어 보였다.

사진=한혜진 유튜브 캡처
사진=한혜진 유튜브 캡처


이를 들은 김숙은 “남의 집에 와서 담배까지 피우는 건 좀 심한데”라며 경악했다. 하지만 이내 유머로 분위기를 전환시키며 “거기서 커피숍이라도 해 봐”라고 농담 섞인 조언을 건넸다. 한혜진은 이에 “엄마도 똑같이 말하더라”고 밝혀 웃음을 자아냈다.

한혜진은 평소 방송과 유튜브 등을 통해 홍천에 마련한 자신의 별장을 공개하며 정원을 가꾸고 자연 속에서 휴식을 취하는 일상을 공유해 왔다.

강경민 기자
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