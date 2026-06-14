소녀시대 출신 멤버, “공항서 헛구역질” 영상 확산…‘갑론을박’

그룹 소녀시대 출신 제시카의 공항 입국 영상이 화제를 모으고 있다. SNS 캡처

제시카는 지난달 동생 가수 겸 배우 크리스탈과 함께 쿠팡플레이 ‘SNL 코리아’ 시즌8에 출연했다. 쿠팡플레이 제공

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걸그룹 소녀시대 출신 제시카의 공항 입국 영상이 화제를 모으고 있다.최근 온라인 커뮤니티를 통해 ‘헛구역질하는 제시카’라는 제목의 영상이 공개됐다.영상 속 제시카는 공항에 입국한 뒤 해외 팬들 사이를 지나던 중 살짝 코를 막는 듯한 행동을 보였다. 이내 결국 참지 못한 듯 헛구역질을 하는 듯한 모습을 보였다.이를 두고 다양한 반응이 쏟아졌다.누리꾼들은 “보기 좋지는 않다”, “팬들 앞에서 자제했어야 한다”, “저 자리에 있었으면 기분 나빴을 듯” 등 비판적인 의견을 드러냈다.반면 “주변 냄새가 얼마나 심했으면 저랬겠냐”, “제어할 수 없는 생리현상이다. 이건 뭐라고 할 수 없다”, “얼마나 괴로웠으면” 등 제시카의 행동에 공감하는 반응도 나왔다.한편 제시카는 지난달 동생 가수 겸 배우 크리스탈과 함께 쿠팡플레이 ‘SNL 코리아’ 시즌8에 출연했다.그는 2014년 소녀시대를 탈퇴한 뒤 중화권으로 활동 영역을 옮겼다.국내 활동이 드물었던 제시카는 2021년 방송된 라이프타임 예능 프로그램 ‘제시카＆크리스탈-US 로드트립’ 이후 5년 만에 국내 예능 프로그램 출연으로 관심을 모았다.온라인뉴스부