곽튜브 “이게 축구냐” 월드컵 직관 중 욕설…결국 사과문

유튜브 ‘곽튜브’ 캡처

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[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 곽튜브가 사과한 이유는 무엇인가? 과격한 발언 경기 결과

여행 크리에이터 곽튜브(곽준빈)가 체코전 월드컵 경기를 관람하며 한 과격한 발언에 대해 사과했다.곽튜브는 지난 13일 유튜브 채널에 ‘기적의 월드컵 체코전 현장 하이라이트-멕시코(1)’ 영상을 공개했다. 영상에는 경기장을 찾아 한국과 체코의 경기를 관람하는 모습이 담겼다.경기 중 곽튜브는 상대 팀 전술에 대해 “이게 축구냐” 등의 반응을 보였고, 경기 막판에는 흥분한 나머지 욕설을 내뱉기도 했다.이후 일부 시청자들은 표현 수위가 과했다는 반응을 보였고, 곽튜브는 댓글을 통해 입장을 밝혔다.그는 “월드컵 첫 경기라 방구석 축덕이 흥분을 과하게 해서 아스날 관련 과격한 표현이 너무 많았다”며 “아스날 팬분들께 죄송하다”고 전했다.이어 “현장 분위기를 담으려다 보니 표현이 과해졌다”며 “다음에는 입조심하고 예쁘게 말하도록 노력하겠다”고 덧붙였다.온라인뉴스부