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곽튜브 “이게 축구냐” 월드컵 직관 중 욕설…결국 사과문

입력 :2026-06-14 09:51:51
수정 :2026-06-14 09:51:51
유튜브 ‘곽튜브’ 캡처
유튜브 ‘곽튜브’ 캡처


여행 크리에이터 곽튜브(곽준빈)가 체코전 월드컵 경기를 관람하며 한 과격한 발언에 대해 사과했다.

곽튜브는 지난 13일 유튜브 채널에 ‘기적의 월드컵 체코전 현장 하이라이트-멕시코(1)’ 영상을 공개했다. 영상에는 경기장을 찾아 한국과 체코의 경기를 관람하는 모습이 담겼다.

경기 중 곽튜브는 상대 팀 전술에 대해 “이게 축구냐” 등의 반응을 보였고, 경기 막판에는 흥분한 나머지 욕설을 내뱉기도 했다.

이후 일부 시청자들은 표현 수위가 과했다는 반응을 보였고, 곽튜브는 댓글을 통해 입장을 밝혔다.

그는 “월드컵 첫 경기라 방구석 축덕이 흥분을 과하게 해서 아스날 관련 과격한 표현이 너무 많았다”며 “아스날 팬분들께 죄송하다”고 전했다.

이어 “현장 분위기를 담으려다 보니 표현이 과해졌다”며 “다음에는 입조심하고 예쁘게 말하도록 노력하겠다”고 덧붙였다.

온라인뉴스부
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