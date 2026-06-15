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혜리, 무대 도중 어깨끈 ‘뚝’ 끊어져…돌발 상황에 화들짝

입력 :2026-06-15 08:36:38
수정 :2026-06-15 08:36:38
혜리 인스타그램
혜리 인스타그램


그룹 걸스데이 출신 배우 혜리가 팬미팅 무대 도중 상의 어깨끈이 끊어지는 돌발 상황을 침착하게 수습하며 프로다운 면모를 보여줬다.

혜리는 지난 13일 서울 서대문구 이화여자대학교 삼성홀에서 열린 팬미팅에서 팬들과 만났다.

이번 팬미팅은 혜리가 기획 단계부터 직접 참여한 것으로 알려졌다. 혜리는 다양한 무대와 이벤트를 준비하며 팬들과 특별한 시간을 보냈다.

특히 걸스데이의 히트곡을 메들리로 선보이며 현장 분위기를 뜨겁게 달궜다. 하지만 공연 도중 예상치 못한 사고가 발생했다. ‘Ring My Bell’ 무대를 선보이던 중 혜리의 상의 어깨끈이 끊어지면서 옷이 벗겨질 뻔한 상황이 연출됐다.

순간 놀란 표정을 보인 혜리는 곧바로 손으로 의상을 붙잡고 무대를 이어갔다. 당황스러운 상황에서도 끝까지 퍼포먼스를 마무리하며 팬들의 박수를 받았다.

한편 이날 팬미팅에는 걸스데이 멤버 유라와 민아도 참석해 응원을 보냈다. 두 사람은 공연 중인 혜리를 향해 “오구오구 잘한다” “12년 지나도 그대로인 우리 막내”라고 외치며 현장 분위기를 더욱 훈훈하게 만들었다.

혜리는 올해 하반기 방송 예정인 ENA 새 월화드라마 ‘그대에게 드림’에 출연하며, 영화 ‘열대야’ 개봉도 앞두고 있다.

온라인뉴스부
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