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한채아 “4살 연하 차세찌 힘이 좋다…침대 들고 들어와”

입력 :2026-06-15 08:46:19
수정 :2026-06-15 08:46:19
SBS ‘미운 우리 새끼’ 방송화면 캡처
SBS ‘미운 우리 새끼’ 방송화면 캡처


배우 한채아가 남편 차세찌와 각방 생활 중인 근황을 공개했다.

한채아는 지난 14일 방송된 SBS ‘미운 우리 새끼’에 게스트로 출연해 결혼 생활에 대한 이야기를 전했다.

결혼 8년 차인 한채아는 남편 차세찌에 대해 “결혼 전에는 그렇지 않았는데 점점 애정 표현을 원하고 사랑 표현을 갈구하는 스타일로 바뀌었다”고 말했다.

이에 MC 서장훈은 “4살 연하 남편이라 더 사랑받고 싶어 하는 것 같다”며 “8년이 지나도 다정한데 각방을 쓴다고?”라고 물었다.

한채아는 “사이가 나빠서가 아니라 수면의 질 때문”이라며 “남편은 코를 골고 저는 잠을 자야 한다. 코를 곤다고 깨우면 숙면을 못 한다고 생각해 서운해하더라”고 설명했다.

이어 “제가 나가라고 한 적은 없는데 남편이 스스로 다른 방으로 갔다가 다시 들어오곤 한다”고 덧붙였다.

특히 그는 “남편은 가족이 따로 자는 게 아니라고 생각한다”며 “가끔 침대를 들고 들어와 ‘봄아, 가족은 같이 자야 해’라고 말한다”고 밝혀 웃음을 자아냈다.

또 “제가 서운하게 하면 매트리스를 들고 다시 나간다. 힘이 좋다”고 말해 출연진을 폭소케 했다.

한편 한채아는 이날 방송에서 딸의 외모가 시아버지인 차범근 전 축구 국가대표 감독을 닮았다고 말하기도 했다.

한채아는 2018년 차범근 전 감독의 셋째 아들 차세찌와 결혼했으며 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.

온라인뉴스부
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