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“매일이 레전드”…장원영, 비현실적 미모 ‘동화같은 화보’

입력 :2026-06-15 11:15:01
수정 :2026-06-15 11:15:01
사진=장원영 인스타그램 캡처
사진=장원영 인스타그램 캡처


그룹 ‘아이브’의 장원영이 압도적인 비주얼로 다시 한번 ‘레전드’를 경신했다.

장원영은 14일 자신의 인스타그램에 “젖어 드는 것이라는 공통점”이라는 감성적인 문구와 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 장원영은 만개한 장미가 가득한 정원을 배경으로 순백의 드레스를 착용한 채 특유의 우아한 분위기를 풍기고 있다. 분홍빛 장미를 손에 들고 카메라를 응시하거나 레이스 양산을 높이 들어 올린 모습은 동화적인 감성을 더했다.

사진=장원영 인스타그램 캡처
사진=장원영 인스타그램 캡처


사진=장원영 인스타그램 캡처
사진=장원영 인스타그램 캡처


풍성한 실루엣이 돋보이는 드레스와 긴 생머리, 또렷한 이목구비가 어우러져 비현실적인 미모를 완성했다. 고전적 스타일링과 장원영의 비주얼에 팬들은 “매일이 레전드다”, “동화에서 튀어나온 것 같다”, “인형이 따로 없다” 등의 뜨거운 반응을 보냈다.

한편 장원영이 속한 그룹 ‘아이브’는 2021년 ‘일레븐(ELEVEN)’으로 데뷔했다. 아이브는 현재 월드투어 ’쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I AM)‘을 통해 세계 각국의 팬들을 만나며 활발한 활동을 이어가고 있다.

강경민 기자
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