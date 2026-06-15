기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“주식 수익률 122%…난 힙합계의 전원주” 슬리피, 투자 종목 공개

입력 :2026-06-15 16:19:35
수정 :2026-06-15 16:19:35
유튜브 채널 ‘슬리피 맞아요’ 캡처
유튜브 채널 ‘슬리피 맞아요’ 캡처


래퍼 슬리피가 주식 투자를 시작했다고 밝혔다.

15일 연예계에 따르면 슬리피는 최근 자신의 유튜브 채널에서 미래를 잘 준비하고 있냐는 제작진의 질문에 “주식을 시작했다”고 말했다.

그는 투자 종목으로 SK하이닉스, 삼성전자, 현대차 등을 언급했다.

특히 “아내한테 말도 안 하고 샀다”며 “지금 (수익률이) 몇 퍼센트냐면 제일 높은 게 122%”라고 전했다.

이어 “(다른 종목들은 각각) 56%, 47%, 52%”라며 “힙합계의 전원주”라고 덧붙였다.

유튜브 채널 ‘슬리피 맞아요’ 캡처
유튜브 채널 ‘슬리피 맞아요’ 캡처


한편 그는 최근 자녀들을 위해 문신을 제거하기로 했다고 밝혔다.

슬리피는 “이제 문신을 지우기로 했다. 아빠니까”라고 말했다.

이어 “아이들도 어린이집에 가는데, ‘저 애 아빠 문신 봐’ 하는 따가운 시선이 있다. 문신 때문에 어린이집 가는 게 부끄럽다”고 고백했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
슬리피가 최고 수익률이라고 밝힌 비율은?
인기기사
‘과달라하라 붉은악마’ 카리나·원터
클라라, 필라테스로 빚은 명품 몸매
‘천상계 미모’ 장원영
아이브 장원영, 천상계 미모
장원영, 촉촉 키스
장원영, 향기로운 미소
아이브 장원영, 움직이는 바비인형
아이브 장원영, 공주님의 은혜로운 볼 하트
장원영, 샤랄라
장원영, 완성형 미모
아이브 장원영, 딱 봐도 여신
장원영, 청초한 미모
“입술 때문에 몰입 안돼” 일 끊긴 여배우…“공업용 실리콘 넣었다” 고백

“입술 때문에 몰입 안돼” 일 끊긴 여배우…“공업용 실리콘 넣었다” 고백
한채아 “4살 연하 차세찌 힘이 좋다…침대 들고 들어와”

한채아 “4살 연하 차세찌 힘이 좋다…침대 들고 들어와”
“노을 찍어야해” 횡단보도 한가운데 멈춘 女, 차량이 ‘쾅’…과실은? 中서 논란

“노을 찍어야해” 횡단보도 한가운데 멈춘 女, 차량이 ‘쾅’…과실은? 中서 논란
혜리, 무대 도중 어깨끈 ‘뚝’ 끊어져…돌발 상황에 화들짝

혜리, 무대 도중 어깨끈 ‘뚝’ 끊어져…돌발 상황에 화들짝
“남편과 바람피운 상간녀, 애첩 인정해줬더니 내 남동생까지 꼬셔”

“남편과 바람피운 상간녀, 애첩 인정해줬더니 내 남동생까지 꼬셔”
폐리조트 공포 체험하던 대학생들, 옥상서 시신 발견

폐리조트 공포 체험하던 대학생들, 옥상서 시신 발견
“잠실시위 불법행위 동조하면 패가망신”…서울청장 강경 경고

“잠실시위 불법행위 동조하면 패가망신”…서울청장 강경 경고
백종원 막내딸 벌써 이렇게 컸다…당당히 ‘가희 댄스팀’ 차지

백종원 막내딸 벌써 이렇게 컸다…당당히 ‘가희 댄스팀’ 차지
트럼프 “이란과 협상 타결”…이란 “오늘밤부터 전쟁 중단”

트럼프 “이란과 협상 타결”…이란 “오늘밤부터 전쟁 중단”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 황정음, 이혼 후 ‘바퀴벌레’ 드글드글한 곳에서 사는 근황 ‘충격’

    황정음, 이혼 후 ‘바퀴벌레’ 드글드글한 곳에서 사는 근황 ‘충격’

  2. 서인영, 재혼 발표 후 ‘겹경사’…출산 계획까지 밝혔다

    서인영, 재혼 발표 후 ‘겹경사’…출산 계획까지 밝혔다

  3. “다운증후군 아이 지웠습니다”…430만 유튜버 부부 논란

    “다운증후군 아이 지웠습니다”…430만 유튜버 부부 논란

  4. ‘이혼 후 화장실 생활’ 가수 린 “더럽겠지만…” 이유 밝혔다

    ‘이혼 후 화장실 생활’ 가수 린 “더럽겠지만…” 이유 밝혔다

  5. 곽튜브 “이게 축구냐” 월드컵 직관 중 욕설…결국 사과문

    곽튜브 “이게 축구냐” 월드컵 직관 중 욕설…결국 사과문
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘46세’ 男배우, 급성 백혈병으로 사망…“갑자기 발병해 그대로 떠나”

‘46세’ 男배우, 급성 백혈병으로 사망…“갑자기 발병해 그대로 떠나”

대만의 인기 배우 부추춘(46)이 급성 백혈병으로 갑작스럽게 세상을 떠났다.지난 7일(현지시간) 대만 매체 이티투데이에 따르면 이날 오
‘마릴린 먼로 탄생 100주년’ 축하하는 스타들

‘마릴린 먼로 탄생 100주년’ 축하하는 스타들

20세기 대중문화의 가장 위대한 아이콘, 마릴린 먼로의 탄생 100주년을 축하하기 위해 할리우드의 별들이 한자리에 모였다.1일(현지시간