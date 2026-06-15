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‘-9kg’ 김민하, 통통 매력 사라진 ‘뼈말라’ 근황

입력 :2026-06-15 17:32:12
수정 :2026-06-15 17:32:12
사진=김민하 인스타그램 캡처
사진=김민하 인스타그램 캡처


배우 김민하가 9kg을 감량하며 이전과는 확연히 달라진 슬림한 핏을 공개했다.

김민하는 15일 자신의 인스타그램에 일상 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 그는 과거의 통통한 이미지와는 사뭇 다른 슬림한 몸매를 자랑하고 있다. 가느다란 팔뚝 라인과 앙상하게 드러난 다리 실루엣은 체중 감량의 결과로 보인다.

그의 이러한 변화는 지난해 말 드라마 ‘태풍상사’ 종영 인터뷰 당시 언급했던 내용과 맞닿아 있다. 당시 그는 “살을 좀 빼면 어떻겠냐는 감독님의 제안을 받아들여 다이어트를 시작했다”고 밝히며 “술과 카페인을 끊고 몸에 좋은 것만 먹으며 감량했다. 역할을 위해서라면 당연히 할 수 있다”고 강조한 바 있다.

사진=김민하 인스타그램 캡처
사진=김민하 인스타그램 캡처


김민하의 체중 감량은 단순한 외모 가꾸기가 아닌 캐릭터를 완벽히 구현하기 위한 연기 집념의 결과물이다. 그는 현재 넷플릭스 오리지널 영화 ‘우리 태양을 흔들자’ 촬영을 앞두고 있는 것으로 알려졌다. 그가 이번 작품에서 맡은 역할은 병마와 처절하게 사투를 벌이는 시한부 캐릭터로, 그 서사를 설득력 있게 전달하기 위해 감량을 감행한 것으로 보인다.

한편 김민하는 오는 7월 개봉하는 영화 ‘하나 코리아’를 비롯해 넷플릭스 드라마 ‘꿀알바’, 디즈니+ 드라마 ‘나미야 잡화점의 기적’ 등에 출연한다.

강경민 기자
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