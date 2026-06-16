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“사랑꾼 남편이네”…김우빈, 맨 앞줄서 ‘♥신민아’ 찰칵

입력 :2026-06-16 06:50:42
수정 :2026-06-16 06:50:42
배우 김우빈·신민아. 김우빈 인스타그램, 에이엠엔터테인먼트 제공
배우 김우빈·신민아. 김우빈 인스타그램, 에이엠엔터테인먼트 제공


배우 김우빈이 아내 신민아를 위한 든든한 외조에 나섰다.

김우빈은 16일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.

사진에는 영화 ‘눈동자’ VIP 시사회에서 관객에게 인사를 건네는 신민아, 김남희, 이승룡, 김영아, 염지호 감독의 모습이 담겼다.

해당 사진이 많은 이들의 시선을 끈 이유는 김우빈이 신민아를 응원하기 위해 처음으로 공식 석상에 모습을 드러냈기 때문이다.

두 사람은 10년의 열애 끝에 지난해 12월 결혼식을 올리고 부부가 됐다.

한편 영화 ‘눈동자’는 유전병으로 시력을 점점 잃어가고 있는 서진(신민아)이 쌍둥이 동생의 죽음을 둘러싼 의혹을 파헤치다 그 실체와 마주하게 되는 서스펜스 스릴러다. 오는 24일 개봉.

온라인뉴스부
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