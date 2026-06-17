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엄정화, 가족여행서 세자매 ‘붕어빵 미모’ 유전자 인증

입력 :2026-06-17 10:51:35
수정 :2026-06-17 10:51:35
사진=엄정화 인스타그램 캡처
사진=엄정화 인스타그램 캡처


가수 겸 배우 엄정화가 가족과 함께한 소중한 일상을 공유했다.

엄정화는 16일 자신의 인스타그램에 “for my mom, 엄마의 늦은 생일! 사랑해 엄마”라는 문구와 함께 다수의 여행 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에서 그는 가족과 함께 여행을 즐기며 여유로운 한때를 보내고 있다.

엄정화의 가족은 남다른 우애로 유명하다. 지난해 그의 유튜브 채널에 출연한 여동생은 그와 함께 사업을 구상하고 진행하는 모습을 공개해 큰 화제를 모았다. 당시 영상에서 두 사람은 단순한 자매를 넘어 사업 파트너로서 진지하게 의견을 나누는 모습을 보여줬다. 엄정화는 언니, 동생과 함께 사업을 이어가고 있는 것으로 알려졌다.

이번에 공개된 여행 사진 속 자매들의 모습은 유전자의 힘을 실감케 하는 ‘붕어빵 외모’로 시선을 사로잡았다. 서로 닮은 이목구비와 웃는 모습까지 우월한 비주얼을 자랑하며 우애를 과시하고 있다.

사진=유튜브 ‘Umaizing 엄정화TV’ 캡처
사진=유튜브 ‘Umaizing 엄정화TV’ 캡처


한편, 엄정화는 1992년 영화 ‘결혼 이야기’로 배우로 데뷔했다. 이후 1993년 가수 활동을 시작해 ‘배반의 장미’, ‘포이즌’, ‘몰라’ 등 히트곡을 발표하며 대표 여성 솔로 댄스 가수로 자리 잡았다.

그는 올여름 영화 ‘오케이 마담2’ 개봉을 앞두고 있다. ‘오케이 마담2’는 고공에서 비행기 구출 작전을 펼쳤던 가족이 초호화 크루즈 여객선에 의문의 초대를 받으면서 예측불허의 사건에 휘말리게 되는 액션코미디다.

사진=엄정화 인스타그램 캡처
사진=엄정화 인스타그램 캡처


강경민 기자
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