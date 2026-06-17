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류진 아들 ‘찬형·찬호’ 형제 투샷…졸업식서 모델급 피지컬

입력 :2026-06-17 15:52:19
수정 :2026-06-17 15:52:19
사진=류진 아내 이혜선씨 인스타그램 캡처
사진=류진 아내 이혜선씨 인스타그램 캡처


배우 류진의 장남 찬형의 졸업식에서 포착된 찬형과 동생 찬호의 투샷이 화제다.

류진의 아내 이혜선 씨는 지난 16일 자신의 인스타그램에 “12년의 추억들, 수많은 교훈들, 끝없는 감사함”이라는 글과 함께 “감사합니다, 채드윅”이라고 학교 이름을 언급하며 아들의 졸업식 현장을 공개했다. 사진 속에는 채드윅 송도국제학교 졸업식에 참석한 찬형 군의 모습이 담겨 있다.

특히 눈길을 끈 것은 찬형 군과 동생 찬호 군이 함께 찍힌 사진이었다. 어린 시절 ‘아빠! 어디가?’를 통해 대중에게 얼굴을 알렸던 형제는 어느덧 훌쩍 자라 모델을 방불케 하는 훤칠한 키와 완성형 비주얼을 자랑했다. 배우 아빠의 유전자를 그대로 물려받은 형제는 남다른 피지컬과 외모로 시선을 끌었다.

사진=MBC ‘아빠! 어디가? 시즌2’ 캡처
사진=MBC ‘아빠! 어디가? 시즌2’ 캡처


찬형 군과 찬호 군은 지난 2014년부터 2015년까지 방영된 MBC ‘아빠! 어디가? 시즌2’에서 류진의 자녀로 출연해 대중의 사랑을 받았다. 성인이 된 이후 올해 초 MBN ‘스파이크 워’에 출연했던 찬형 군은 키 188cm의 압도적인 피지컬과 함께 더욱 성숙해진 모습으로 화제를 모은 바 있다.

한편 찬형 군은 오는 8월 미국 버클리 음대 진학을 앞두고 있다.

강경민 기자
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