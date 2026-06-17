기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘229만’ 유명 女 유튜버, 커밍아웃 “여자친구 그 분 맞다”

입력 :2026-06-17 17:29:58
수정 :2026-06-17 17:29:58
유명 크리에이터 ‘신사장’이 커밍아웃을 하고 여자친구의 존재에 대해 고백했다. 유튜브 채널 ‘신사장’ 캡처
유명 크리에이터 ‘신사장’이 커밍아웃을 하고 여자친구의 존재에 대해 고백했다. 유튜브 채널 ‘신사장’ 캡처


약 229만명의 구독자를 보유한 유명 크리에이터 ‘신사장’이 커밍아웃을 하고 여자친구의 존재에 대해 밝혔다.

지난 16일 신사장의 공식 온라인 채널에는 최근 인스타그램을 통해 커밍아웃을 하게 된 계기와 그 이후의 심경을 담은 Q＆A 영상이 올라왔다.

영상에서 신사장은 크리에이터 활동을 하며 개인적인 사정으로 성향을 숨겨왔으나, 내년에 35세가 되는 시점에서 더 이상 자신을 속이거나 거짓말을 하며 살고 싶지 않아 용기를 냈다고 털어놨다.

중학생 시절 자신의 성향을 처음 깨달았다는 그는 고등학교 시절 원치 않는 아웃팅을 겪었던 아픔을 고백하기도 했다.

특히 관심을 모은 것은 현재 그의 연애에 대한 이야기였다. 신사장은 “현재 여자친구가 있다”고 당당히 밝혔다.

다만 일반인인 여자친구를 배려해 말을 아끼는 모습을 보였다. 신사장은 “저는 크리에이터지만 여자친구는 진짜 일반인”이라며 “여자친구가 있다는 사실 여기까지만 얘기하는 게 좋을 것 같고, 자세한 것은 사생활 보호를 위해 비밀로 남겨두겠다”고 선을 그었다.

유명 크리에이터 ‘신사장’이 커밍아웃을 하고 여자친구의 존재에 대해 고백했다. SNS 캡처
유명 크리에이터 ‘신사장’이 커밍아웃을 하고 여자친구의 존재에 대해 고백했다. SNS 캡처


그러면서도 팬들을 향한 힌트를 남겨 눈길을 끌었다. 신사장은 개인 계정에 업로드된 사진을 언급하며 “사진 속에 같이 찍으신 분이 여자친구분이냐는 질문이 있었는데, 같이 찍은 사람이 여자친구가 맞다”고 공식 인정했다.

또한 “여자친구가 영상에 나와도 상관없다고는 하지만, 우선은 저만 출연하고 싶다. 어쩔 수 없이 영상에 뒷모습 등이 잡힐 수는 있을 것”이라고 덧붙였다.

커밍아웃 이후 마음이 훨씬 편해졌다는 신사장은 비슷한 고민을 하는 이들에게 용기를 주고 싶다는 메시지를 전했다. 이어 앞으로도 자신을 사랑해 주는 이들과 솔직하게 소통하며 활동을 이어가겠다고 밝혔다.

신사장은 유튜브, 틱톡 등에서 활동 중인 크리에이터로 틱톡과 유튜브에서 각각 1190만명, 229만명의 구독자를 보유 중이다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
신사장이 커밍아웃을 결심한 주된 이유는?
인기기사
시선 사로잡는 레드카펫 스타들
‘과달라하라 붉은악마’ 카리나·원터
클라라, 필라테스로 빚은 명품 몸매
최여진♥김재욱, 불륜 루머 딛고 결혼 1년만 ‘기쁜 소식’

최여진♥김재욱, 불륜 루머 딛고 결혼 1년만 ‘기쁜 소식’
“진이 두 명인 줄”…BTS 진 친형 얼굴 최초로 공개됐다

“진이 두 명인 줄”…BTS 진 친형 얼굴 최초로 공개됐다
하와이 신혼여행인데…아내 잠들자 외국인 여성과 스킨십

하와이 신혼여행인데…아내 잠들자 외국인 여성과 스킨십
“단정함에 반했는데”…결혼 앞두고 예비신부 쇄골 타투 발견

“단정함에 반했는데”…결혼 앞두고 예비신부 쇄골 타투 발견
“남자만 1억 보너스에 2억 빚 탕감까지”…파격 조건에도 지원자 없는 러시아, 왜

“남자만 1억 보너스에 2억 빚 탕감까지”…파격 조건에도 지원자 없는 러시아, 왜
“돈 어디다 썼어?” 질문에…투병 중인 남편 신고하고 집에서 쫓아낸 아내

“돈 어디다 썼어?” 질문에…투병 중인 남편 신고하고 집에서 쫓아낸 아내
카리나·윈터와 ‘깜짝 만남’…월드컵 현장 간 전현무, 응원 중 뽀뽀했다

카리나·윈터와 ‘깜짝 만남’…월드컵 현장 간 전현무, 응원 중 뽀뽀했다
“신체 부위 노출”…인천 지하철역서 음란 행위한 60대男 체포

“신체 부위 노출”…인천 지하철역서 음란 행위한 60대男 체포
3500원짜리 팔아 연 1억 ‘대박 노점상’…충격 진실 드러났다

3500원짜리 팔아 연 1억 ‘대박 노점상’…충격 진실 드러났다
인기 클릭
Weekly Best

  1. 황정음, 이혼 후 ‘바퀴벌레’ 드글드글한 곳에서 사는 근황 ‘충격’

    황정음, 이혼 후 ‘바퀴벌레’ 드글드글한 곳에서 사는 근황 ‘충격’

  2. 서인영, 재혼 발표 후 ‘겹경사’…출산 계획까지 밝혔다

    서인영, 재혼 발표 후 ‘겹경사’…출산 계획까지 밝혔다

  3. “다운증후군 아이 지웠습니다”…430만 유튜버 부부 논란

    “다운증후군 아이 지웠습니다”…430만 유튜버 부부 논란

  4. “광고만 찍어도 100억 받았다”…박세리 전성기 수입 ‘놀라워’

    “광고만 찍어도 100억 받았다”…박세리 전성기 수입 ‘놀라워’

  5. 곽튜브 “이게 축구냐” 월드컵 직관 중 욕설…결국 사과문

    곽튜브 “이게 축구냐” 월드컵 직관 중 욕설…결국 사과문
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
시선 사로잡는 레드카펫 스타들

시선 사로잡는 레드카펫 스타들

영화 ‘음성메시지가 도착했습니다’(Voicemails for Isabelle)가 미국 로스앤젤레스에서 시사회를 열고 관객들과 첫 만남을
‘46세’ 男배우, 급성 백혈병으로 사망…“갑자기 발병해 그대로 떠나”

‘46세’ 男배우, 급성 백혈병으로 사망…“갑자기 발병해 그대로 떠나”

대만의 인기 배우 부추춘(46)이 급성 백혈병으로 갑작스럽게 세상을 떠났다.지난 7일(현지시간) 대만 매체 이티투데이에 따르면 이날 오