대체 무슨 일이…이혜정, 멍투성이 얼굴·찢어진 손 ‘충격’

요리연구가 ‘빅마마’ 이혜정이 멍든 얼굴을 공개해 걱정을 샀다. 유튜브 채널 ‘빅마마 이혜정’ 캡처

요리연구가 ‘빅마마’ 이혜정이 멍든 얼굴을 공개해 걱정을 샀다. 유튜브 채널 ‘빅마마 이혜정’ 캡처

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요리연구가 ‘빅마마’ 이혜정이 멍든 얼굴을 공개해 걱정을 샀다.17일 유튜브 채널 ‘빅마마 이혜정’에는 ‘충격적인 악플 수위! 내 얼굴이 어때서?’라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 이혜정은 얼굴에 생긴 심한 멍을 공개하며 “넘어져서 닷새 만에 집에서 처음 나왔다. 한 방 맞은 사람 같다”고 말했다.그는 “집에 들어가면 현관 앞에 10㎝ 정도 되는 턱이 있는데 넘어졌다. 깜깜한데 그 생각을 안 하고 부주의했다. 쾅 넘어졌다”며 멍이 생긴 이유를 설명했다.멍든 얼굴뿐 아니라 찢어졌던 손도 보여주며 “손도 찢어졌는데 가라앉았다. 다 까맣게 멍들었다”고 호소했다.이혜정은 제작진을 향해 “너무 처량하게 쳐다보지는 말라”며 “이미 처량하게 쳐다볼 시기는 지났다”고 했다.놀란 제작진은 “이 정도로 심할 줄은 몰랐다”며 걱정했다.그러자 이혜정은 “어제는 (멍이) 더 까맸다”며 “약을 10분 간격으로 계속 발랐더니 많이 빠진 것”이라고 전했다.온라인뉴스부