[포토] 레드벨벳 조이, 슬림해진 단발 근황

사진=조이 SNS 캡처

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Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 조이의 슬림해진 모습에 대한 팬들의 반응은? 호불호가 엇갈림 모두 호평

그룹 레드벨벳의 조이가 몰라보게 슬림해진 근황을 공개했다.조이는 지난 17일 자신의 SNS에 상큼한 단발머리와 몸에 밀착되는 의상을 입은 사진 여러 장을 게재했다. 사진 속 조이는 특유의 밝은 미소와 함께 군살 없는 날렵한 실루엣을 자랑했다.사진을 본 팬들의 반응은 엇갈렸다. “다이어트 대성공이다”, “단발이 너무 잘 어울린다”며 미모를 극찬하는 이들이 있는 반면, 일각에서는 “살이 너무 빠져 건강이 염려된다”며 우려 섞인 목소리를 내기도 했다.한편 조이가 속한 레드벨벳은 오는 8월, 2024년 발매한 ‘Cosmic’ 이후 약 2년 2개월 만에 완전체로 컴백한다. 이에 앞서 8월 1일과 2일에는 고려대학교 화정체육관에서 데뷔 12주년 기념 팬콘서트 ‘A Day in Red ＆ Velvet’을 개최하고 팬들과 만날 예정이다.온라인뉴스부