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[포토] 레드벨벳 조이, 슬림해진 단발 근황

입력 :2026-06-18 09:50:47
수정 :2026-06-18 11:16:32
사진=조이 SNS 캡처
사진=조이 SNS 캡처


그룹 레드벨벳의 조이가 몰라보게 슬림해진 근황을 공개했다.

조이는 지난 17일 자신의 SNS에 상큼한 단발머리와 몸에 밀착되는 의상을 입은 사진 여러 장을 게재했다. 사진 속 조이는 특유의 밝은 미소와 함께 군살 없는 날렵한 실루엣을 자랑했다.

사진=조이 SNS 캡처
사진=조이 SNS 캡처


사진을 본 팬들의 반응은 엇갈렸다. “다이어트 대성공이다”, “단발이 너무 잘 어울린다”며 미모를 극찬하는 이들이 있는 반면, 일각에서는 “살이 너무 빠져 건강이 염려된다”며 우려 섞인 목소리를 내기도 했다.

사진=조이 SNS 캡처
사진=조이 SNS 캡처


한편 조이가 속한 레드벨벳은 오는 8월, 2024년 발매한 ‘Cosmic’ 이후 약 2년 2개월 만에 완전체로 컴백한다. 이에 앞서 8월 1일과 2일에는 고려대학교 화정체육관에서 데뷔 12주년 기념 팬콘서트 ‘A Day in Red ＆ Velvet’을 개최하고 팬들과 만날 예정이다.

온라인뉴스부
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