[포토] “인생은 한 번뿐” 최준희, 깜짝 성형 고백

대체 무슨 일이…이혜정, 멍투성이 얼굴·찢어진 손 ‘충격’

요리연구가 ‘빅마마’ 이혜정이 멍든 얼굴을 공개해 걱정을 샀다. 17일 유튜브 채널 ‘빅마마 이혜정’에는 ‘충격적인 악플 수위! 내 얼굴이 어때서?’라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에서 이혜정은 얼굴에 생긴 심한 멍을 공개하며 “넘어져서 닷새 만에 집에서 처음 나왔다. 한 방 맞은 사람 같다”고 말했다. 그는 “집에 들어가면 현관 앞에 10㎝ 정도 되는 턱이 있는데 넘어졌다. 깜깜한데 그 생각을 안 하고 부주의했다. 쾅 넘어졌다”며 멍이 생긴 이유를 설명했다. 멍든 얼굴뿐 아니라 찢어졌던 손도 보여주며 “손도 찢어졌는데 가라앉았…