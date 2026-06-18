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[포토] “인생은 한 번뿐” 최준희, 깜짝 성형 고백

입력 :2026-06-18 11:06:07
수정 :2026-06-18 11:06:07
사진=최준희 SNS 캡처
사진=최준희 SNS 캡처


고(故) 배우 최진실의 딸 최준희가 추가 성형 계획을 솔직하게 털어놨다.

사진=최준희 SNS 캡처
사진=최준희 SNS 캡처


최준희는 지난 17일 자신의 SNS를 통해 진행한 팬들과의 질의응답에서 “앞으로 성형 계획이 있냐”는 질문에 “한 번 살다가는 인생 최고의 버전으로 살고 싶다. 할 게 너무 많다”고 답했다.

사진=최준희 SNS 캡처
사진=최준희 SNS 캡처


이어 얼굴 그림을 통해 원하는 성형 부위를 설명하며, 특히 “앞트임을 이만큼 째고 싶다”고 직접 언급해 눈길을 끌었다.

사진=말자쇼 유튜브 캡처
사진=말자쇼 유튜브 캡처


앞서 안면윤곽, 쌍꺼풀, 코 수술 사실을 쿨하게 공개해 온 최준희는 과거 한 방송에서 “외모 자존감이 낮아 성형 어플만 본다”며 성형에 대한 솔직한 심경을 고백한 바 있다.

온라인뉴스부
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