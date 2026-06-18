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“왜 꼭 날씬해야”…‘뱃살 논란’ 혜리, 오히려 복부 더 드러낸 사진 공개

입력 :2026-06-18 14:16:45
수정 :2026-06-18 14:16:45
사진=혜리 인스타그램 캡처
사진=혜리 인스타그램 캡처


그룹 ‘걸스데이’ 출신 배우 혜리가 자신을 둘러싼 신체 논란에 대해 정면 돌파를 선택하며 눈길을 끌고 있다.

혜리는 지난 16일 자신의 인스타그램에 “나이트 버전(Night Version)”이라는 짧은 문구와 함께 팬미팅 현장을 담은 사진을 공개했다. 이번 사진은 최근 서울에서 있었던 팬미팅의 비하인드 컷이다.

사진 속 혜리는 블랙 코르셋 스타일의 의상을 입고 허리라인과 복부를 드러낸 노출 의상을 선보였다. 이번 게시물은 앞서 불거진 이른바 ‘뱃살 논란’과 연결되며 시선을 끌었다.

최근 열린 서울 팬미팅에서 착용한 의상이 조명 각도와 주름 등으로 인해 실제보다 복부 라인이 도드라져 일명 ‘뱃살 논란’을 일으켰다. 그는 이에 굴하지 않고 더욱 과감한 스타일을 선보이며 논란을 일축했다.

사진=혜리 인스타그램 캡처
사진=혜리 인스타그램 캡처


그는 팬 소통 플랫폼을 통해 자신의 견해를 밝히며 대중의 시선에 대한 소신을 드러냈다. 혜리는 “사실 나는 내가 좋지만 보는 사람들은 프로답지 못하다고 생각할 수 있으니”라고 말을 꺼내며 “근데 왜 꼭 날씬해야 프로 같은 건지는 모르겠다”고 반문했다. 이는 마른 몸매가 곧 연예인의 프로다움으로 여겨지는 기준에 대한 일침으로 풀이된다.

그는 이어 팬들을 향해 “그래도 혜루미가 원한다면 애써볼게! 운동도 하고 건강하게”라며 관리의 의지를 보였다. 그러면서도 “우리 모두 그대로의 우리가 아름다운 거야”라는 메시지를 통해 무조건적인 마른 몸매를 지양하는 모습을 보였다.

사진=혜리 인스타그램 캡처
사진=혜리 인스타그램 캡처


한편 혜리는 지난 13일 서울 이화여대 삼성홀에서 ‘2026 혜리 아시아 투어 팬미팅 인 서울’을 열고 팬들과 만났다.

강경민 기자
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