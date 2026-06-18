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남궁민♥진아름, 결혼 4년 만에…‘새 생명’ 찾아왔다

입력 :2026-06-18 14:22:40
수정 :2026-06-18 14:22:40
남궁민 진아름. MBC, 소속사 제공
남궁민 진아름. MBC, 소속사 제공


배우 남궁민과 진아름 부부가 결혼 4년 만에 부모가 된다.

남궁민 소속사인 935엔터테인먼트는 18일 공식 입장을 통해 “남궁민 배우와 진아름 배우 부부에게 소중한 새 생명이 찾아왔다”고 밝혔다.

소속사는 “두 사람은 감사하고 설레는 마음으로 건강과 안정을 최우선으로 하며 새로운 가족을 맞이할 준비를 하고 있다”고 전했다.

다만 “개인적인 영역인 만큼 보다 구체적인 내용에 대해서는 말씀드리기 어려운 점 너른 양해 부탁드린다”고 덧붙였다.

이어 “남궁민 배우와 가족에게 찾아온 소중한 축복을 따뜻한 마음으로 함께 축하해 주시길 바라며 앞으로도 많은 응원과 관심 부탁드린다”고 밝혔다.

남궁민과 진아름은 2015년 영화 ‘라이트 마이 파이어’를 통해 인연을 맺은 뒤 공개 열애를 이어왔으며, 2022년 10월 결혼식을 올렸다.

결혼 4년 만에 전해진 임신 소식에 팬들의 축하가 이어지고 있다.

온라인뉴스부
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