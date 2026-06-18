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‘공항 민폐 논란’ 후 사라진 여배우, 1년 넘게 카페 알바 근황

입력 :2026-06-18 16:24:08
수정 :2026-06-18 16:24:08
사진=유튜브 ‘미니도희’ 캡처
사진=유튜브 ‘미니도희’ 캡처


배우 민도희가 ‘공항 민폐 논란’ 이후 1년 넘게 이어온 카페 아르바이트를 마무리했다.

민도희는 지난 17일 자신의 유튜브 채널 ‘미니도희’에 ‘카페 알바를 그만뒀습니다’라는 제목의 영상을 공개했다.

영상 속에서 그는 1년여간의 근무를 마치며 그간의 근황과 아르바이트가 삶에 가져온 긍정적인 영향에 대해 이야기했다.

그는 “제가 0화에서 말씀드렸는데 아르바이트를 열심히 하고 있다. 지금 일하고 있는 곳에서 1년이 넘었다. 이렇게 오래 하게 될 줄은 몰랐지만 1년이 넘었다”고 말하며 출근을 준비했다.

민도희는 서른이 넘어서야 처음 도전한 아르바이트에 대해 “처음에 아르바이트 하게 됐을 때는 긴장도 되고 그랬는데 하길 잘했다는 생각이 든다. 뭐든지 시작이 어렵다”고 덧붙였다. 1994년생인 민도희는 올해 32세다.

사진=유튜브 ‘미니도희’ 캡처
사진=유튜브 ‘미니도희’ 캡처


사진=유튜브 ‘미니도희’ 캡처
사진=유튜브 ‘미니도희’ 캡처


그는 “아르바이트 하기 전에는 일도 없고 많이 작아져 있었다. 기분이 항상 울적하고 다운되어 있었는데 일을 하면서 ‘나를 필요로 하는 일을 원했다’는 걸 알게 됐다”고 말했다. 이어 “그러면서 혈기가 생겼고, 나의 쓸모를 인정받으니까 기분이 좋아지는 등 좋은 영향을 받아서 여러모로 일을 한 것에 대해서 너무 좋게 생각한다”고 전했다.

아르바이트 경험에 대해서는 “용기도 안 나고 그랬다. 그런데 처음에만 그랬지 이제는 재밌게 일을 하고 있고 출근하는 맛을 알게 됐다. 스케줄 들어온 게 좀 있어서 아르바이트를 곧 마무리할 예정”이라고 밝혔다.

사진=유튜브 ‘미니도희’ 캡처
사진=유튜브 ‘미니도희’ 캡처


사진=유튜브 ‘미니도희’ 캡처
사진=유튜브 ‘미니도희’ 캡처


근무를 마친 뒤에도 “아르바이트 하기 전에는 칩거 생활 비슷하게 했는데 아르바이트 하면서 텐션이 살짝 올라왔다. 반복되는 일 하는 것도 적성에 맞았다”며 “우울해 있을 때는 계속 처지는데 짧게나마 일을 하면 하루의 텐션이 살짝 올라가서 여러 의미로 긍정적인 영향을 준 것 같다”고 설명했다.

끝으로 그는 “뜻깊은 1년 넘는 시간이었고 언제 아르바이트 하게 될지는 모르겠지만 지난간 1년은 후회가 없다”고 소감을 전했다.

민도희는 지난해 9월, 공항 의자에 운동화를 신은 채 발을 올린 모습이 담긴 여행 사진으로 대중의 질타를 받은 바 있다. 당시 논란이 커지자 그는 “여러분의 지적을 겸허히 받아들이고 깊이 반성하고 있다. 앞으로는 사소한 행동 하나에도 더 주의를 기울이며 신뢰받는 모습으로 보답할 수 있도록 노력하겠다. 진심으로 사과드린다”며 즉각 사과했다.

사진=민도희 SNS 캡처
사진=민도희 SNS 캡처


이후 유튜브 채널을 통해 “이게 조금 핑계처럼 들릴 수 있는데 키가 작고 다리가 짧아서 보통 의자에 발이 편안하게 안 닿는다. 그래서 아빠 다리를 한다거나 발을 올린다. 이제 그 사건이 있고 나서 확실하게 좀 고치게 된 계기가 됐다”고 해명하기도 했다.

강경민 기자
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