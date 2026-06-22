기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

광고 18개, 종소세 내는 박수홍 딸…“신발만 800만원”

입력 :2026-06-22 08:44:44
수정 :2026-06-22 08:44:44
박수홍의 아내 김다예가 딸 재이의 신발장을 공개했다. 자료 : 김다예 인스타그램
박수홍의 아내 김다예가 딸 재이의 신발장을 공개했다. 자료 : 김다예 인스타그램


방송인 박수홍의 아내 김다예가 딸 재이의 신발장을 공개했다.

김다예는 지난 20일 자신의 소셜미디어(SNS)에 “슈스=슈즈 스타, 슈즈만 800만원, 부럽다 재이야”라는 글과 함께 재이의 신발장을 찍은 영상을 올렸다.

영상 속 신발장에는 알록달록한 유아용 구두가 가득했다.

생후 19개월인 재이는 최근까지 광고 18개를 찍으며 ‘광고계의 블루칩’으로 떠올랐다.

김다예는 지난달 재이에 대해 “1세부터 세금 내는 애국자”라며 광고 수입으로 종합소득세까지 내고 있는 사실을 밝혔다.

한편 박수홍은 지난 2021년 23세 연하 김다예와 혼인신고를 한 데 이어 이듬해 결혼식을 올렸다. 두 사람은 시험관 시술을 통해 2024년 10월 재이를 얻었다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
박수홍 딸 재이가 지금까지 촬영한 광고 건수는?
인기기사
트와이스 ‘미녀군단’
시선 사로잡는 레드카펫 스타들
‘과달라하라 붉은악마’ 카리나·원터
포즈 취하는 트와이스
포즈 취하는 트와이스
포즈 취하는 트와이스
포즈 취하는 트와이스 정연
포즈 취하는 트와이스 나연
포즈 취하는 트와이스 미나
포즈 취하는 트와이스 지효
포즈 취하는 트와이스 사나
포즈 취하는 트와이스 다현
포즈 취하는 트와이스 나연
정형돈, ‘무한도전’ 제작진에 서운함 고백…“진짜 나빴다”

정형돈, ‘무한도전’ 제작진에 서운함 고백…“진짜 나빴다”
빽가, 삼성전자 투자 “지금 너무 좋다”…수익률 계산해보니 ‘374%’

빽가, 삼성전자 투자 “지금 너무 좋다”…수익률 계산해보니 ‘374%’
“새 출발”…걸그룹 출신 30세女, ♥훈남 변호사와 깜짝 결혼 발표

“새 출발”…걸그룹 출신 30세女, ♥훈남 변호사와 깜짝 결혼 발표
빌라 옥상서 10대 여학생 추락 중태… 친구 5명과 놀던 중 옆 건물로 뛰어넘으려다

빌라 옥상서 10대 여학생 추락 중태… 친구 5명과 놀던 중 옆 건물로 뛰어넘으려다
벽장, 트럭, 골프장서…학생들과 성관계한 여교사 얼굴 공개한 美

벽장, 트럭, 골프장서…학생들과 성관계한 여교사 얼굴 공개한 美
소지섭, 조은정과 결혼생활 언급 “예전보다 많이 편해졌다”

소지섭, 조은정과 결혼생활 언급 “예전보다 많이 편해졌다”
“소고기 사준 아빠 앞에서 폰만 본 친구들, 손절할까요?”

“소고기 사준 아빠 앞에서 폰만 본 친구들, 손절할까요?”
1인 2300만원 내라는데도 ‘우르르’…100억 번 ‘이 나라’ 어디길래?

1인 2300만원 내라는데도 ‘우르르’…100억 번 ‘이 나라’ 어디길래?
보건증까지 발급…직접 만든 100인분 간식 직원들에 쏜 보이그룹

보건증까지 발급…직접 만든 100인분 간식 직원들에 쏜 보이그룹
인기 클릭
Weekly Best

  1. 87세 전원주, 연하 남친과 결별…“잠잘 때 男 필요해”

    87세 전원주, 연하 남친과 결별…“잠잘 때 男 필요해”

  2. “스타벅스서 30분째 소리질러”… ‘43세 아들맘’ 서현진, ‘민폐 훈육’ 쓴소리

    “스타벅스서 30분째 소리질러”… ‘43세 아들맘’ 서현진, ‘민폐 훈육’ 쓴소리

  3. “광고만 찍어도 100억 받았다”…박세리 전성기 수입 ‘놀라워’

    “광고만 찍어도 100억 받았다”…박세리 전성기 수입 ‘놀라워’

  4. 최여진♥김재욱, 불륜 루머 딛고 결혼 1년만 ‘기쁜 소식’

    최여진♥김재욱, 불륜 루머 딛고 결혼 1년만 ‘기쁜 소식’

  5. “진이 두 명인 줄”…BTS 진 친형 얼굴 최초로 공개됐다

    “진이 두 명인 줄”…BTS 진 친형 얼굴 최초로 공개됐다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“가을에 출산해요” 모두가 놀랐다…유이, ‘깜짝 임신’ 발표

“가을에 출산해요” 모두가 놀랐다…유이, ‘깜짝 임신’ 발표

일본의 유명 그룹 준레츠의 멤버 우시가미 쇼타(39)와 걸그룹 AKB48의 전 멤버 요코야마 유이(33)가 임신 소식을 밝혔다.지난 1
시선 사로잡는 레드카펫 스타들

시선 사로잡는 레드카펫 스타들

영화 ‘음성메시지가 도착했습니다’(Voicemails for Isabelle)가 미국 로스앤젤레스에서 시사회를 열고 관객들과 첫 만남을