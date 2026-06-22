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조이, 직각 어깨·슬림 청바지핏…역대급 마른 몸매

입력 :2026-06-22 10:36:15
수정 :2026-06-22 10:36:15
사진=조이 인스타그램 캡처
사진=조이 인스타그램 캡처


그룹 ‘레드벨벳’ 조이가 한층 슬림해진 몸매를 공개했다.

조이는 지난 21일 자신의 인스타그램에 “Peace(평화)”라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

석양 아래 거리에서 산책을 즐기는 모습이 담긴 사진 속에서 그는 청바지에 블랙 민소매 상의와 모자를 매치한 캐주얼한 스타일링을 선보였다.

공개된 사진에서 가장 눈에 띄는 것은 이전보다 한층 슬림해진 체형이다. 잘록한 허리 라인과 군살 없는 팔, 완벽한 직각 어깨가 돋보인다. 눈에 띄게 마른 체형을 보며 일부 팬들은 건강을 걱정하기도 했다. 팬들은 “역대급으로 마른 것 같다”, “예쁜데 건강이 먼저다”, “밥은 꼭 챙겨 먹었으면 좋겠다” 등 무리한 다이어트를 우려하는 반응을 보였다.

사진=조이 인스타그램 캡처
사진=조이 인스타그램 캡처


한편 조이는 지난 2014년 그룹 ‘레드벨벳’으로 데뷔해 ‘덤덤’, ‘빨간 맛’, ‘사이코’ 등 다수의 히트곡을 탄생시켰다. 가수 활동뿐 아니라 2017년 드라마 ‘그녀는 거짓말을 너무 사랑해’로 연기에 발을 들인 후 드라마 ‘위대한 유혹자’, ‘한 사람만’, ‘어쩌다 전원일기’ 등에서 배우로서의 입지도 넓혀왔다.

그는 올 하반기 공개 예정인 새 드라마 ‘유일무이 로맨스’에 출연한다.

강경민 기자
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