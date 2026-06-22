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대성, 허영지와 열애설…태양 “영지와 잘해보라” 재조명

입력 :2026-06-22 13:32:18
수정 :2026-06-22 13:32:18
대성, 허영지. 알앤디컴퍼니, SM C＆C
대성, 허영지. 알앤디컴퍼니, SM C＆C


그룹 빅뱅 멤버 대성과 그룹 카라 멤버 허영지의 다정한 모습이 포착되며 팬들의 관심이 쏠리고 있다.

최근 SNS와 온라인 커뮤니티에는 대성과 허영지, 그룹 오마이걸 멤버 효정이 함께 콘서트를 관람하는 모습이 담긴 사진이 확산됐다. 세 사람은 지난 20일 열린 마마무 콘서트 현장을 찾은 것으로 알려졌다.

공개된 사진에는 대성과 허영지가 나란히 서서 응원봉을 함께 살펴보는 모습이 담겼다. 두 사람은 자연스럽고 친근한 분위기를 연출해 눈길을 끌었다.

사진이 퍼지자 팬들은 “친한 친구 같다” “의외의 조합이다” “두 사람 잘 어울린다” 등 다양한 반응을 보이며 관심을 나타냈다.

특히 두 사람은 과거에도 방송을 통해 러브라인이 언급된 바 있다. 지난해 10월 대성의 유튜브 콘텐츠에서 대성은 허영지를 언급하며 “태양 형이 영지랑 잘해보라고 하더라”고 말해 웃음을 자아냈다.

당시 대성은 “청하 씨가 출연했을 때도 잘해보라고 했고, 이번에는 영지가 괜찮다고 하더라”고 말하며 쑥스러운 반응을 보였다. 제작진 역시 두 사람을 응원하는 팬들의 댓글을 소개하며 분위기를 띄웠다.

대성의 소속사는 열애설에 “두 사람이 친한 사이일 뿐 열애설은 사실이 아니다”라는 입장을 밝혔다.

온라인뉴스부
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