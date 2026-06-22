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카리나, 에버랜드 포착…모자 써도 가려지지 않는 미모

입력 :2026-06-22 16:49:54
수정 :2026-06-22 16:49:54
사진=에스파 인스타그램 캡처
사진=에스파 인스타그램 캡처


그룹 ‘에스파’의 카리나가 놀이공원을 찾은 근황을 공개했다.

22일 에스파 공식 인스타그램 계정에는 “When in Everland(에버랜드에 왔다면)”라는 짧은 문구와 함께 카리나가 에버랜드를 방문한 영상이 게재됐다.

공개된 영상 속 카리나는 모자를 푹 눌러쓰고 레드 컬러의 민소매 티셔츠를 입은 캐주얼한 차림으로 놀이공원을 찾았다. 모자로 얼굴을 가렸음에도 작은 얼굴과 하얀 피부, 가녀린 몸매 등 걸그룹의 독보적인 분위기는 숨길 수 없었다.

그는 이날 사파리 버스에 탑승해 다양한 동물들을 마주하며 즐거운 시간을 보냈다. 동물들을 보며 무서워하는 표정을 짓거나 장난스러운 표정을 지어 보이는 등 천진난만한 모습을 보여 팬들을 흐뭇하게 했다.

사진=에스파 인스타그램 캡처
사진=에스파 인스타그램 캡처


사진=에스파 인스타그램 캡처
사진=에스파 인스타그램 캡처


카리나는 사파리 버스 탑승에 그치지 않고 놀이기구를 즐기는 모습으로도 눈길을 끌었다. 회전 놀이기구에 탑승해 브이를 그리며 기대감 가득한 표정을 짓는가 하면 놀이기구가 출발하기 전 주먹을 불끈 쥐며 파이팅 포즈를 취해 보이기도 했다. 화려한 아이돌로서의 카리나가 아닌 놀이동산을 온전히 즐기는 20대 카리나의 모습을 엿볼 수 있는 대목이다.

한편 에스파는 지난 5월 29일 정규 2집 ‘레모네이드(LEMONADE)’를 발매하고 활동을 이어가고 있다.

오는 8월에는 서울 공연을 시작으로 월드투어를 개최하고 전 세계 총 25개 지역 팬들과 만날 예정이다.

강경민 기자
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