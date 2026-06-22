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‘둘째 임신’ 안영미, 라디오 하차에 또 ‘美 원정출산’ 의혹…입 열었다

입력 :2026-06-22 21:11:08
수정 :2026-06-22 21:12:50
개그맨 안영미가 둘째 아이 출산을 앞두고 있다. 안영미 인스타그램 캡처
개그맨 안영미가 둘째 아이 출산을 앞두고 있다. 안영미 인스타그램 캡처


코미디언 안영미가 둘째 아이 출산을 앞두고 ‘원정 출산’ 의혹에 휩싸였다.

안영미는 지난 21일 소셜미디어(SNS)에 “저 건강하고 씩씩하게 잘 순산하고 돌아올게요”라며 현재 진행 중이던 MBC FM4U ‘두시의 데이트 안영미입니다’에서 잠시 하차하는 소감을 전했다.

출산이 임박한 안영미는 둘째 아이의 성별이 첫째와 마찬가지로 아들이라고 밝힌 바 있다.

이에 일각에선 그가 첫째 아들을 미국으로 건너가 낳은 것처럼, 이번에도 그렇게 하는 것인지에 관심이 모아졌다.

그러나 22일 안영미 측은 오는 7월 국내의 한 산부인과에서 둘째 아이를 출산할 예정이라고 일축했다.

개그맨 안영미가 둘째 아이 출산을 앞두고 있다. 안영미 인스타그램 캡처
개그맨 안영미가 둘째 아이 출산을 앞두고 있다. 안영미 인스타그램 캡처


2020년 외국계 회사원과 결혼한 안영미는 2023년 첫째 아들을 미국에서 출산한 뒤 ‘원정 출산’ 논란에 휩싸였다. 당시 안영미는 남편과 함께 출산의 기쁨을 나누기 위해 미국행을 택했다고 설명했지만 온라인상에서는 각종 추측과 악성 댓글이 이어졌다.

이에 안영미 측은 “안영미씨는 미국에 거주하며 직장 생활을 하고 있는 남편과 출산의 기쁨을 함께하기 위해 방송 활동을 잠시 중단한 것”이라고 설명했고, 안영미 역시 “남편이 베트남에 있든 필리핀에 있든 갔을 거다. 생애 한 번뿐일 수도 있는 소중한 임신 기간, 출산, 육아 그걸 어떻게 오롯이 혼자 할 수 있겠냐. 사랑하는 남편과 함께해야 한다”고 밝힌 바 있다.

안영미의 원정 출산 의혹이 또다시 고개를 들자 그는 이러한 의혹을 남기지 않고자 둘째는 국내에서 출산할 계획이라고 전했다.

안영미의 출산일에 맞춰 미국에서 직장 생활 중인 남편 역시 한국으로 들어와 아내의 곁을 지키며 출산의 기쁨을 함께할 예정으로 전해졌다.

온라인뉴스부
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