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“뼈만 남았네” 김민하, 시한부 역할 위해…말라도 너무 ‘마른 몸’

입력 :2026-06-23 16:25:56
수정 :2026-06-23 16:25:56
사진=김민하 인스타그램 캡처
사진=김민하 인스타그램 캡처


배우 김민하가 캐릭터를 위한 혹독한 체중 감량 근황을 공개했다.

김민하는 지난 22일 자신의 인스타그램에 근황이 담긴 짧은 영상을 게재했다. 영상 속 그는 하얀색 민소매 톱을 입고 부러질 듯 얇은 팔과 뼈가 드러난 어깨라인을 드러냈다. 뚜렷하게 드러난 뼈 윤곽은 이전의 건강하고 통통했던 모습과는 사뭇 다른 ‘뼈말라’ 체형으로 변한 모습이다.

함께 공개된 영상에서도 인형을 든 채 카메라를 응시하는 김민하는 한층 갸름해진 얼굴 라인과 움푹 패인 볼이 극단의 감량을 짐작하게 했다.

그의 이러한 급격한 체중 변화는 차기작인 영화 ‘우리 태양을 흔들자’에서의 역할을 위한 것으로 알려졌다. 그는 극 중 시한부 선고를 받은 캐릭터를 연기하기 위해 체중을 감량했다. 앞서 지난해 tvN 드라마 ‘태풍상사’ 종영 인터뷰를 통해 작품을 위해 9kg을 감량했다고 밝힌 이후 체중을 꾸준히 줄여 온 것으로 추측된다.

사진=김민하 인스타그램 캡처
사진=김민하 인스타그램 캡처


한편 김민하는 오는 7월 8일 영화 ‘하나 코리아’의 개봉을 앞두고 있다. 그는 넷플릭스 드라마 ‘꿀알바’와 디즈니플러스 드라마 ‘나미야 잡화점의 기적’ 출연을 확정 짓는 등 왕성한 활동으로 대중과 만날 준비를 하고 있다.

강경민 기자
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