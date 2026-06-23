기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“임신 직전까지 하루 두갑씩 흡연”…골초 고백한 女방송인

입력 :2026-06-23 17:13:39
수정 :2026-06-23 17:13:39
랄랄. 유튜브 채널 ‘풍자테레비’ 캡처
랄랄. 유튜브 채널 ‘풍자테레비’ 캡처


유튜버 겸 방송인 랄랄(본명 이유라)이 임신 전 하루에 담배 두 갑씩을 피우는 ‘골초’였다고 고백했다.

22일 유튜브 채널 ‘풍자테레비’에는 ‘코끼리와 하마의 공동육아. 랄랄＆풍자의 썰 대잔치’라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 풍자는 랄랄의 집을 찾아 함께 식사하며 육아와 결혼 생활에 관한 이야기를 나눴다.

풍자는 “예전의 유라를 생각하면 지금 모습이 아직도 신기하다”며 “사람 좋아하고 활동적인 성격이라 육아와는 거리가 멀 것 같았는데 오히려 너무 잘하고 있다”고 말했다.

그러면서 “나는 네가 애 낳은 게 아직도 희한하다. 이상하다”고 했다. 이에 랄랄은 “나도 이상하다. 하루하루 꿈꾸는 거 같다”고 답했다.

풍자는 아이를 가진 후 랄랄의 변화에 대해서도 언급했다. 그는 “랄랄이 금주하고 금연하더라. 담배를 뚝 끊더라”고 말했고, 랄랄은 “임신 직전까지도 전자담배를 하루에 두 갑씩 피웠다. 금주는 진짜 힘들다”고 솔직하게 털어놨다.

풍자는 “랄랄을 보면 진짜 결혼이 사람을 바꾸는구나 싶다. 결혼하고 싶어진다”고 밝혔다.

랄랄 인스타그램
랄랄 인스타그램


이날 랄랄은 체중이 불어난 이유도 밝혔다. 그는 “원래 맥주를 안 마셨었다”면서 “소주가 헤비하고 아침에 일찍 일어나야 하니까 맥주를 한 캔씩 마셨는데 그게 매일이 돼버리니까 살이 많이 쪘다”고 토로했다.

이에 풍자는 “둘째가 들어서도 모르겠구나”라고 말했고, 랄랄은 “사람들이 둘째 만삭 여행 갔냐고 많이 물어보더라”고 말해 웃음을 자아냈다.

랄랄 인스타그램 캡처
랄랄 인스타그램 캡처


한편 유튜브 구독자 194만명을 보유하고 있는 랄랄은 2024년 2월 11살 연상 비연예인 남성과 결혼해 같은해 7월 딸을 출산했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
랄랄이 임신 전 하루에 피운 전자담배 양은?
인기기사
BTS 공항 패션
레몬처럼 상큼한 하츠투하츠
키스오브라이프 ‘공항 런웨이’
RM·뷔·정국·진, 출국하는 ‘슈스’
출국하는 방탄소년단
정국·진, 출국하는 청청 형제
정국, 뷔 형님 오늘 멋지십니다
뷔, 아침 햇살에 더해진 멋짐
방탄소년단 뷔, 공항 포착
BTS 지민, 햇살 남신
지민, 출국
진, 출국하는 월드와이드핸섬
슈가, 훈내 진동
사랑스러운 하츠투하츠
‘대세’ 하츠투하츠 컴백
레몬처럼 상큼한 하츠투하츠
하츠투하츠 두 번째 미니앨범 ‘레몬 탱’으로 컴백
하츠투하츠, 두 번째 미니앨범으로 컴백
하츠투하츠, 서머퀸 도전
하츠투하츠, 상큼한 ‘레몬 탱’
하츠투하츠의 컴백 무대
하츠투하츠 ‘우리가 바로 서머퀸’
상큼하고 청량한 하츠투하츠
임성민, KBS 아나였는데…“생활고로 국민연금도 못 내”

임성민, KBS 아나였는데…“생활고로 국민연금도 못 내”
서동주 “각자의 길 가기로 결정…많이 허무하고 아쉽다”

서동주 “각자의 길 가기로 결정…많이 허무하고 아쉽다”
‘둘째 임신’ 안영미, 라디오 하차에 또 ‘美 원정출산’ 의혹…입 열었다

‘둘째 임신’ 안영미, 라디오 하차에 또 ‘美 원정출산’ 의혹…입 열었다
“삼성전자로 인생역전”…93년생 교사 부부, 20억 수익 인증 “평생 안 팔 것”

“삼성전자로 인생역전”…93년생 교사 부부, 20억 수익 인증 “평생 안 팔 것”
이제 막 아이 낳았는데…김승규 ‘실수’에 아내에게 몰려가 ‘악플’ 테러

이제 막 아이 낳았는데…김승규 ‘실수’에 아내에게 몰려가 ‘악플’ 테러
“되지도 않는 것들이 떠들어”…안정환, 손흥민 조기 교체 논란에 ‘일갈’

“되지도 않는 것들이 떠들어”…안정환, 손흥민 조기 교체 논란에 ‘일갈’
“2주째 범인 못 잡아” 공포에 떠는 통영…CCTV에 찍힌 복면 쓴 용의자

“2주째 범인 못 잡아” 공포에 떠는 통영…CCTV에 찍힌 복면 쓴 용의자
“미운 4살 남아 봐주실 분” 2박3일에 30만원? 부부여행 가는 부모…구인 글 논란

“미운 4살 남아 봐주실 분” 2박3일에 30만원? 부부여행 가는 부모…구인 글 논란
“남친 아이 가졌는데, 유부남이었네요” 미혼인 척하는 男 얼마나 많길래…日서 무슨 일이

“남친 아이 가졌는데, 유부남이었네요” 미혼인 척하는 男 얼마나 많길래…日서 무슨 일이
인기 클릭
Weekly Best

  1. 87세 전원주, 연하 남친과 결별…“잠잘 때 男 필요해”

    87세 전원주, 연하 남친과 결별…“잠잘 때 男 필요해”

  2. “스타벅스서 30분째 소리질러”… ‘43세 아들맘’ 서현진, ‘민폐 훈육’ 쓴소리

    “스타벅스서 30분째 소리질러”… ‘43세 아들맘’ 서현진, ‘민폐 훈육’ 쓴소리

  3. 최여진♥김재욱, 불륜 루머 딛고 결혼 1년만 ‘기쁜 소식’

    최여진♥김재욱, 불륜 루머 딛고 결혼 1년만 ‘기쁜 소식’

  4. “진이 두 명인 줄”…BTS 진 친형 얼굴 최초로 공개됐다

    “진이 두 명인 줄”…BTS 진 친형 얼굴 최초로 공개됐다

  5. “가을에 출산해요” 모두가 놀랐다…유이, ‘깜짝 임신’ 발표

    “가을에 출산해요” 모두가 놀랐다…유이, ‘깜짝 임신’ 발표
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“가을에 출산해요” 모두가 놀랐다…유이, ‘깜짝 임신’ 발표

“가을에 출산해요” 모두가 놀랐다…유이, ‘깜짝 임신’ 발표

일본의 유명 그룹 준레츠의 멤버 우시가미 쇼타(39)와 걸그룹 AKB48의 전 멤버 요코야마 유이(33)가 임신 소식을 밝혔다.지난 1
시선 사로잡는 레드카펫 스타들

시선 사로잡는 레드카펫 스타들

영화 ‘음성메시지가 도착했습니다’(Voicemails for Isabelle)가 미국 로스앤젤레스에서 시사회를 열고 관객들과 첫 만남을