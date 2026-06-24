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카라반 생활하더니 “러브모텔인 줄”…최여진 신혼집 무슨 일

입력 :2026-06-24 11:13:58
수정 :2026-06-24 11:13:58
배우 최여진과 그의 남편 김재욱이 직접 지은 가평 신혼집이 공개됐다. SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’ 캡처
배우 최여진과 그의 남편 김재욱이 직접 지은 가평 신혼집이 공개됐다. SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’ 캡처


배우 최여진과 그의 남편 김재욱이 직접 지은 가평 신혼집이 공개돼 눈길을 끈다.

23일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘동상이몽2-너는 내 운명’에서는 최여진, 김재욱 부부의 가평 자택이 공개됐다.

이날 최여진은 “드디어 저희 집이 생겼다”며 기쁜 마음을 드러냈다.

김재욱은 “종합건설사 없이 제가 건축주 직영으로 건설했다”며 “포크레인도 직접 운전했고 디자인도 직접 설계했다”고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

신혼집 외관은 강렬한 진분홍색으로 꾸며져 눈길을 끌었다.

최여진은 “남편이 가평에 와서 컨테이너를 핫핑크로 칠했는데 그게 이슈가 됐다”며 “그때부터 핫핑크에 빠졌다”고 말했다.

배우 최여진과 그의 남편 김재욱이 직접 지은 가평 신혼집이 공개됐다. SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’ 캡처
배우 최여진과 그의 남편 김재욱이 직접 지은 가평 신혼집이 공개됐다. SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’ 캡처


이를 본 서장훈은 “너무 예쁜데 멀리서 보면 모텔 같다”며 “모르는 사람이 와서 방 있냐고 물어볼 것 같다”고 했다.

이지혜 역시 “러브모텔 느낌이다. 대실 되냐”고 농담했다.

부부의 집은 1층에는 다이닝 공간이 마련됐으며, 2층에는 거실과 게스트룸이 자리했다. 특히 9m 높이의 층고가 개방감을 더했다. 3층에는 부부의 침실이 있다.

집에는 수영장까지 마련돼 시선을 사로잡았다.

한편 최여진은 지난해 6월 7세 연상의 스포츠 사업가 김재욱과 결혼했다. 두 사람은 과거 수상스키 스승과 제자 관계로 인연을 맺은 것으로 알려졌다.

이들 부부는 신혼집 공사 기간 동안 카라반에서 생활했다.

온라인뉴스부
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