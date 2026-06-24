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블핑 리사♥ 재벌 남친과 결별했나…“연애 질문 말아달라”

입력 :2026-06-24 15:59:54
수정 :2026-06-24 15:59:54
프레데릭 아르노 인스타그램
프레데릭 아르노 인스타그램


그룹 블랙핑크 리사(29)와 세계적 부호인 프레데릭 아르노(31)가 결별했다는 보도가 나왔다.

미국 패션지 베니티 페어는 지난 23일 공개한 여름호 커버 스토리 ‘더 라이프 오브 어 케이팝 쇼걸’을 통해 리사와 아르노의 결별 가능성을 언급했다.

매체는 “리사 측 관계자가 연애 관련 질문을 삼가달라고 요청했다”면서 “리사와 아르노가 갈라선 것으로 보인다”고 전했다.

리사는 2023년 7월 프랑스 파리의 한 식당에서 루이비통모에헤네시(LVMH) 베르나르 아르노 회장의 넷째 아들이자 태그호이어 CEO인 아르노와 함께 있는 모습이 목격되며 열애설에 휩싸였다.

양측은 열애설에 대해 공식 입장을 밝히지 않았으나, 리사가 아르노의 가족과 함께 여행을 떠난 정황 등이 포착되며 사실상 커플로 받아들여졌다.

그러나 올해 3월 발리에서 열린 리사의 29세 생일 파티에 아르노가 모습을 드러내지 않으면서 결별설이 불거졌다.

리사는 이번 인터뷰에서 과거 자택 앞에 사생팬이 찾아오거나 택시에 동승하려 했던 일화 등을 떠올리며 “가끔은 너무 과하다고 느낀다. 그냥 평범하게 지내고 싶을 때가 있다”고 토로했다.

그러면서도 “사생활이 전혀 없다는 사실을 공개적으로 밝힌 이후, 팬들이 나의 개인적인 공간을 존중해 주기 시작했다”며 성숙해진 팬덤 문화에 감사의 뜻을 전했다.

한편 리사는 지난 12일 미국 로스앤젤레스 소피 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 미국 개막식에서 월드컵 공식 앨범 수록곡 ‘골스’ 무대를 꾸며 전 세계의 주목을 받았다. K팝 걸그룹 멤버가 월드컵 개막식 무대에서 라이브 퍼포먼스를 펼친 것은 리사가 최초다.

온라인뉴스부
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