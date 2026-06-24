기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

김태리, 한 줌 허리…‘뼈말라’ 대표 연예인 다운 종잇장 몸매

입력 :2026-06-24 16:10:07
수정 :2026-06-24 16:10:07
사진=보그코리아
사진=보그코리아


배우 김태리가 한 화보를 통해 독보적인 비주얼과 슬림한 자태를 과시했다.

소속사 매니지먼트mmm은 24일 패션 매거진 ‘보그’ 7월호에 실릴 김태리의 화보를 공개했다. 사진 속에서 김태리는 지중해 바다 위에 떠 있는 요트 위에서 여름의 정취를 만끽하고 있다.

화보 속 시선을 끈 것은 그의 마른 체형이었다. 가녀린 개미허리와 곧게 뻗은 각선미로 비현실적인 비주얼을 완성했다. 그동안 연예계에서도 ‘뼈말라’를 대표하는 배우로 정평이 나 있던 그는 이번 화보를 통해 다시 한번 슬림한 보디라인을 입증했다.

김태리의 남다른 마른 몸매는 동료 연예인들에게도 다이어트 자극제가 되기도 했다. 과거 걸그룹 ‘오마이걸’의 승희는 MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’에 출연해 김태리 때문에 다이어트를 결심했다고 밝혔다.

사진=보그코리아
사진=보그코리아


사진=보그코리아
사진=보그코리아


승희는 드라마 ‘정년이’를 촬영하던 당시의 일화를 전하며 “태리 언니랑 붙는 신이 많았다. 그런데 제가 손도 얼굴도 더 큰 거다. 영상 보고 충격받고 거의 10kg을 쫙 뺐다”고 밝혀 화제를 모았다. 당시 그는 자신의 몸무게를 40kg이라고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

김태리는 프로필상 166cm 키에 몸무게 46kg으로 알려져 있다.

한편 2016년 영화 ‘아가씨’로 데뷔한 김태리는 최근 첫 예능에 도전하며 친근한 매력을 보여줬다. 지난 2월부터 4월까지 방영된 tvN 예능 프로그램 ‘방과후 태리쌤’에 출연해 아이들을 향한 진심으로 시청자들의 마음을 울렸다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
김태리의 화보가 게재될 매거진은?
인기기사
BTS 공항 패션
레몬처럼 상큼한 하츠투하츠
키스오브라이프 ‘공항 런웨이’
RM·뷔·정국·진, 출국하는 ‘슈스’
출국하는 방탄소년단
정국·진, 출국하는 청청 형제
정국, 뷔 형님 오늘 멋지십니다
뷔, 아침 햇살에 더해진 멋짐
방탄소년단 뷔, 공항 포착
BTS 지민, 햇살 남신
지민, 출국
진, 출국하는 월드와이드핸섬
슈가, 훈내 진동
사랑스러운 하츠투하츠
‘대세’ 하츠투하츠 컴백
레몬처럼 상큼한 하츠투하츠
하츠투하츠 두 번째 미니앨범 ‘레몬 탱’으로 컴백
하츠투하츠, 두 번째 미니앨범으로 컴백
하츠투하츠, 서머퀸 도전
하츠투하츠, 상큼한 ‘레몬 탱’
하츠투하츠의 컴백 무대
하츠투하츠 ‘우리가 바로 서머퀸’
상큼하고 청량한 하츠투하츠
“임신 직전까지 하루 두갑씩 흡연”…골초 고백한 女방송인

“임신 직전까지 하루 두갑씩 흡연”…골초 고백한 女방송인
배우 송지효, 속옷만 입은 사진 대량 공개 “흑심 품은…” 대체 무슨 일

배우 송지효, 속옷만 입은 사진 대량 공개 “흑심 품은…” 대체 무슨 일
‘송지은♥’ 박위, 비뇨기과 가더니 “요도 안으로 직접 주사”… ‘방광 보톡스’ 뭐길래

‘송지은♥’ 박위, 비뇨기과 가더니 “요도 안으로 직접 주사”… ‘방광 보톡스’ 뭐길래
평택서 주한미군 폭행해 실신케한 민소매男, 미국국적자였다

평택서 주한미군 폭행해 실신케한 민소매男, 미국국적자였다
물놀이장 형제 사망 CCTV 보니 “물 들어가자마자 쓰러져”…감전 추정

물놀이장 형제 사망 CCTV 보니 “물 들어가자마자 쓰러져”…감전 추정
강원서 파도에 휩쓸려간 고교생, 숨진 채 발견…실종 나흘만

강원서 파도에 휩쓸려간 고교생, 숨진 채 발견…실종 나흘만
옆에 여학생만 앉히고 “목소리가 섹스어필”… 성희롱·성추행 의혹 동국대 교수 결국 해임

옆에 여학생만 앉히고 “목소리가 섹스어필”… 성희롱·성추행 의혹 동국대 교수 결국 해임
중계 카메라 한 번 잡혔다가 인생 역전…‘월드컵 신데렐라’ 된 여성

중계 카메라 한 번 잡혔다가 인생 역전…‘월드컵 신데렐라’ 된 여성
“이게 뭐야!” 버려진 밥솥서 ‘순금 25돈’ 발견한 경비원…주인 찾았다

“이게 뭐야!” 버려진 밥솥서 ‘순금 25돈’ 발견한 경비원…주인 찾았다
인기 클릭
Weekly Best

  1. 서동주 “각자의 길 가기로 결정…많이 허무하고 아쉽다”

    서동주 “각자의 길 가기로 결정…많이 허무하고 아쉽다”

  2. 87세 전원주, 연하 남친과 결별…“잠잘 때 男 필요해”

    87세 전원주, 연하 남친과 결별…“잠잘 때 男 필요해”

  3. “스타벅스서 30분째 소리질러”… ‘43세 아들맘’ 서현진, ‘민폐 훈육’ 쓴소리

    “스타벅스서 30분째 소리질러”… ‘43세 아들맘’ 서현진, ‘민폐 훈육’ 쓴소리

  4. 임성민, KBS 아나였는데…“생활고로 국민연금도 못 내”

    임성민, KBS 아나였는데…“생활고로 국민연금도 못 내”

  5. 광고 18개, 종소세 내는 박수홍 딸…“신발만 800만원”

    광고 18개, 종소세 내는 박수홍 딸…“신발만 800만원”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“가을에 출산해요” 모두가 놀랐다…유이, ‘깜짝 임신’ 발표

“가을에 출산해요” 모두가 놀랐다…유이, ‘깜짝 임신’ 발표

일본의 유명 그룹 준레츠의 멤버 우시가미 쇼타(39)와 걸그룹 AKB48의 전 멤버 요코야마 유이(33)가 임신 소식을 밝혔다.지난 1
시선 사로잡는 레드카펫 스타들

시선 사로잡는 레드카펫 스타들

영화 ‘음성메시지가 도착했습니다’(Voicemails for Isabelle)가 미국 로스앤젤레스에서 시사회를 열고 관객들과 첫 만남을