기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

[포토] 송혜교, 감탄 부르는 ‘여신 미모’

입력 :2026-06-25 14:16:12
수정 :2026-06-25 14:22:00
이전 기사이미지
다음 기사이미지
1/ 7
송혜교 SNS
송혜교 SNS
송혜교 SNS
송혜교 SNS
송혜교 SNS
송혜교 SNS
송혜교 SNS
송혜교 SNS
송혜교 SNS
송혜교 SNS
송혜교 SNS
송혜교 SNS
송혜교 SNS
송혜교 SNS




배우 송혜교가 변함없는 미모와 우아한 분위기로 다시 한번 팬들의 시선을 사로잡았다.

송혜교는 지난 24일 자신의 SNS를 통해 짧은 영상을 공개했다. 공개된 영상에는 화이트 드레스를 착용한 채 광고 촬영에 임하는 모습이 담겼다. 립스틱을 바르거나 창밖을 바라보는 자연스러운 순간만으로도 특유의 고급스럽고 세련된 매력을 발산했다.

특히 잡티 없는 맑은 피부와 또렷한 이목구비, 나이를 가늠하기 어려운 동안 외모가 눈길을 끌었다. 초근접 촬영에서도 흔들림 없는 완벽한 비주얼을 선보이며 감탄을 자아냈다.

이번 영상은 송혜교가 모델로 활동 중인 글로벌 뷰티 브랜드의 광고 촬영 현장을 담은 것으로 알려졌다. 우아한 스타일링과 세련된 분위기가 어우러지며 브랜드 특유의 고급스러운 이미지를 한층 돋보이게 했다.

한편 송혜교는 노희경 작가의 신작 천천히 강렬하게 공개를 앞두고 있다. 작품은 1960년대부터 1980년대까지의 한국 연예계를 배경으로, 성공을 꿈꾸는 인물들의 이야기를 그릴 예정이다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
송혜교가 24일 공개한 영상의 내용은?
인기기사
BTS 공항 패션
레몬처럼 상큼한 하츠투하츠
키스오브라이프 ‘공항 런웨이’
RM·뷔·정국·진, 출국하는 ‘슈스’
출국하는 방탄소년단
정국·진, 출국하는 청청 형제
정국, 뷔 형님 오늘 멋지십니다
뷔, 아침 햇살에 더해진 멋짐
방탄소년단 뷔, 공항 포착
BTS 지민, 햇살 남신
지민, 출국
진, 출국하는 월드와이드핸섬
슈가, 훈내 진동
사랑스러운 하츠투하츠
‘대세’ 하츠투하츠 컴백
레몬처럼 상큼한 하츠투하츠
하츠투하츠 두 번째 미니앨범 ‘레몬 탱’으로 컴백
하츠투하츠, 두 번째 미니앨범으로 컴백
하츠투하츠, 서머퀸 도전
하츠투하츠, 상큼한 ‘레몬 탱’
하츠투하츠의 컴백 무대
하츠투하츠 ‘우리가 바로 서머퀸’
상큼하고 청량한 하츠투하츠
이효리, ‘비매너’ 요가 수강생에 분노…SNS에 사진 공개

이효리, ‘비매너’ 요가 수강생에 분노…SNS에 사진 공개
해변서 꼭 껴안고 누운 두 남녀…공효진♥케빈오였다

해변서 꼭 껴안고 누운 두 남녀…공효진♥케빈오였다
‘800평 대저택’ 노주현, 29평 ‘실버타운’ 입주…“초호화 시설”

‘800평 대저택’ 노주현, 29평 ‘실버타운’ 입주…“초호화 시설”
“내일 망가질 정도로 대출”…노홍철, 코인 투자 손실 고백

“내일 망가질 정도로 대출”…노홍철, 코인 투자 손실 고백
불륜 들킨 남편 “아파트 줄게” 합의했는데…재개발 소식에 “무효” 어쩌나

불륜 들킨 남편 “아파트 줄게” 합의했는데…재개발 소식에 “무효” 어쩌나
김희철 “여자친구, 내가 말 안 해도 무릎 꿇어”

김희철 “여자친구, 내가 말 안 해도 무릎 꿇어”
“삼전닉스, 샀다면 절대 팔지 말라”…‘뼈저린 후회’ 고백한 워런 버핏 제자

“삼전닉스, 샀다면 절대 팔지 말라”…‘뼈저린 후회’ 고백한 워런 버핏 제자
멕시코전 패배 맞힌 BBC ‘인간 문어’…한국-남아공전 예측은?

멕시코전 패배 맞힌 BBC ‘인간 문어’…한국-남아공전 예측은?
“똑똑 당근입니다” 청소 알바 온 30대男 돌변…혼자 있던 女 흉기 위협

“똑똑 당근입니다” 청소 알바 온 30대男 돌변…혼자 있던 女 흉기 위협
인기 클릭
Weekly Best

  1. 서동주 “각자의 길 가기로 결정…많이 허무하고 아쉽다”

    서동주 “각자의 길 가기로 결정…많이 허무하고 아쉽다”

  2. 87세 전원주, 연하 남친과 결별…“잠잘 때 男 필요해”

    87세 전원주, 연하 남친과 결별…“잠잘 때 男 필요해”

  3. 임성민, KBS 아나였는데…“생활고로 국민연금도 못 내”

    임성민, KBS 아나였는데…“생활고로 국민연금도 못 내”

  4. 배우 송지효, 속옷만 입은 사진 대량 공개 “흑심 품은…” 대체 무슨 일

    배우 송지효, 속옷만 입은 사진 대량 공개 “흑심 품은…” 대체 무슨 일

  5. 광고 18개, 종소세 내는 박수홍 딸…“신발만 800만원”

    광고 18개, 종소세 내는 박수홍 딸…“신발만 800만원”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“가을에 출산해요” 모두가 놀랐다…유이, ‘깜짝 임신’ 발표

“가을에 출산해요” 모두가 놀랐다…유이, ‘깜짝 임신’ 발표

일본의 유명 그룹 준레츠의 멤버 우시가미 쇼타(39)와 걸그룹 AKB48의 전 멤버 요코야마 유이(33)가 임신 소식을 밝혔다.지난 1
시선 사로잡는 레드카펫 스타들

시선 사로잡는 레드카펫 스타들

영화 ‘음성메시지가 도착했습니다’(Voicemails for Isabelle)가 미국 로스앤젤레스에서 시사회를 열고 관객들과 첫 만남을